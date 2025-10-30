Tretja svetovna vojna vse bliže? Po več kot 30 letih Trump ukazal: »Ta postopek se začne takoj«

Donald Trump je ameriškemu vojnemu ministrstvu naročil, naj začne s testiranjem jedrskega orožja na ravni, primerljivi s Kitajsko in Rusijo, poroča CNN.

V objavi na Truth Social je Trump zapisal: »Zaradi programov testiranja drugih držav sem vojnemu ministrstvu naročil, naj začne s testiranjem našega jedrskega orožja na enakopravni osnovi. Ta postopek se začne takoj.«

Velik preobrat v ameriški jedrski politiki

Napoved testiranja je prišla pred srečanjem s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Južni Koreji, s katerim se je ameriški predsednik pogovarjal kako doseči premirje v trgovinski vojni.

Trump je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da imajo ZDA »več jedrskega orožja kot katera koli druga država«, pri čemer je Rusijo navedel kot drugo in Kitajsko kot »oddaljeno« tretjo silo, ki pa »bo imela enake jedrske zmogljivosti v petih letih«.

Trumpova odločitev prihaja tudi po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin v torek sporočil, da je Rusija preizkusila podvodni dron na jedrski pogon Pozejdon. To je bil drugi preizkus jedrskega orožja v nekaj dneh, potem ko Rusija v nedeljo preizkusila napredno raketo Burevestnik na jedrski pogon, za katero Putin trdi, da ima neomejen doseg.

Ta Trumpov ukaz pomeni velik preobrat v ameriški jedrski politiki, še navaja CNN. Zadnji ameriški jedrski poskus je bil namreč izveden 23. septembra 1992 na lokaciji, ki je danes znana kot Nacionalni varnostni kompleks Nevade. Istega leta je takratni predsednik George H.W. Bush razglasil moratorij na jedrske poskuse.