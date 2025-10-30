  • Delo d.o.o.
PREOBRAT VELIKIH RAZSEŽNOSTI

Tretja svetovna vojna vse bliže? Po več kot 30 letih Trump ukazal: »Ta postopek se začne takoj«

Ta predsedniški ukaz pomeni velik preobrat v ameriški jedrski politiki.
Ta predsedniški ukaz pomeni velik preobrat v ameriški jedrski politiki. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
Ta predsedniški ukaz pomeni velik preobrat v ameriški jedrski politiki. FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
M. U.
 30. 10. 2025 | 07:23
 30. 10. 2025 | 08:05
1:54
A+A-

Donald Trump je ameriškemu vojnemu ministrstvu naročil, naj začne s testiranjem jedrskega orožja na ravni, primerljivi s Kitajsko in Rusijo, poroča CNN.

V objavi na Truth Social je Trump zapisal: »Zaradi programov testiranja drugih držav sem vojnemu ministrstvu naročil, naj začne s testiranjem našega jedrskega orožja na enakopravni osnovi. Ta postopek se začne takoj.«

Velik preobrat v ameriški jedrski politiki

Napoved testiranja je prišla pred srečanjem s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Južni Koreji, s katerim se je ameriški predsednik pogovarjal kako doseči premirje v trgovinski vojni.

Trump je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da imajo ZDA »več jedrskega orožja kot katera koli druga država«, pri čemer je Rusijo navedel kot drugo in Kitajsko kot »oddaljeno« tretjo silo, ki pa »bo imela enake jedrske zmogljivosti v petih letih«.

Trumpova odločitev prihaja tudi po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin v torek sporočil, da je Rusija preizkusila podvodni dron na jedrski pogon Pozejdon. To je bil drugi preizkus jedrskega orožja v nekaj dneh, potem ko Rusija v nedeljo preizkusila napredno raketo Burevestnik na jedrski pogon, za katero Putin trdi, da ima neomejen doseg.

Ta Trumpov ukaz pomeni velik preobrat v ameriški jedrski politiki, še navaja CNN. Zadnji ameriški jedrski poskus je bil namreč izveden 23. septembra 1992 na lokaciji, ki je danes znana kot Nacionalni varnostni kompleks Nevade. Istega leta je takratni predsednik George H.W. Bush razglasil moratorij na jedrske poskuse.

 

09:13
ODPRTA KUHINJA

Baskovski cheesecake z bučo: recept za sladico, ki jo obožujejo po vsem svetu (VIDEO)

Baskovski cheesecake z bučo prinaša popolno ravnovesje kremnosti in topline. To je jesenska različica slavne baskovske torte, ki navduši s preprostostjo.
Odprta kuhinja30. 10. 2025 | 09:13
09:11
SKRIT V SADJU

Groza v supermarketu: med bananami našli enega najnevarnejših na svetu

Delavci so pajka opazili okoli druge ure zjutraj, med razkladanjem dostave ...
30. 10. 2025 | 09:11
09:10
JESENSKI ČAS

Praznik prihoda temnejših mesecev (FOTO)

Pri nas nismo imeli tradicije noči čarovnic. V teh dneh so se naši predniki spraševali o duhovih in temnem delu leta.
Primož Hieng30. 10. 2025 | 09:10
09:00
Premium
ODPORNOST

To jesen podprite svoje zdravje (Suzy)

Jesenski dnevi nas razveseljujejo z barvitimi prizori, hkrati prinašajo več virusnih obolenj. Kratki dnevi, manj sonca in spremembe temperature lahko vplivajo na naše počutje, energijo in imunski sistem. Kako torej poskrbeti, da bomo jesen preživeli vitalni in zdravi?
30. 10. 2025 | 09:00
09:00
VSE ZAMAN

Izigrana Kate Middleton: po vseh letih, ko se je trudila za ugled kraljeve družine …

Kate Middleton naj bi bila pretresena zaradi dejanj princa Andrewa.
30. 10. 2025 | 09:00
08:58
POŠKODOVAL DVA POLICISTA

Na Viču v Ljubljani bežal pred policijo, v katero še namenoma trčil, zraven tudi otrok

Med vožnjo je nenadoma zavrl, zapeljal vzvratno in trčil v policijsko vozilo.
30. 10. 2025 | 08:58

