Več kot 60 let je bila Attenboroughova dolgokljuna ježevka znanstvenikom znana le na podlagi enega samega primerka. Angleški biolog David Attenborough jo je v začetku 60. let prejšnjega stoletja našel v gorovju Cyclops na Novi Gvineji, na indonezijskem delu otoka. Primerek je pristal v muzejski zbirki na Nizozemskem, drugega primerka vrste pa pozneje niso našli. Z vsakim novim desetletjem so bili biologi zato vse bolj prepričani, da je vrsta izumrla.

Ježevke spadajo v majhno skupino sesalcev, ki namesto skotitve živih mladičev ležejo jajca.

Nato pa je 2023. odprava pod vodstvom Univerze v Oxfordu med raziskovanjem istega gorovja s pomočjo samodejnih kamer zabeležila nekaj izjemnega: bodičasto žival z dolgim ​​gobcem, ki se je ponoči prebijala skozi rastlinje. Kot je novembra istega leta sporočila Univerza v Oxfordu, je ta žival – poimenovana po siru Davidu Attenboroughu – še vedno živa.

Primer ježevke, ki jo hranijo v muzejski zbirki na Nizozemskem. FOTO: Wikipedia

Ježevke z dolgim kljunom je mikavno označiti za žive fosile, vendar se večina biologov temu izrazu izogiba. Kloake (ali enoodprtinske živali) niso nespremenjeni ostanki preteklosti. Razvijale so se prav tako dolgo kot vse druge evolucijske linije sesalcev. Izbrale so drugačno pot in ohranile način razmnoževanja, ki ga je večina sesalcev že zdavnaj opustila. Attenboroughove ježevke so prilagojene na lov za črvi v temi. Z dolgim ​​kljunom so večje in imajo daljše noge od svojih avstralskih sorodnic s kratkim kljunom. Njihov gobec je dolg in rahlo ukrivljen navzdol. Ježevke spadajo v red enoprostornikov (Monotremata) – majhno skupino sesalcev, ki namesto skotitve živih mladičev ležejo jajca. Kljub temu so pravi sesalci: imajo dlako, so toplokrvni in svoje mladiče hranijo z mlekom. V njihovih kljunih se skriva ena najbolj nenavadnih sposobnosti: elektrorecepcija oziroma zmožnost zaznavanja šibkih električnih polj, ki jih oddaja plen. Po tej sposobnosti je znan kljunaš, imajo pa jo – čeprav v manjši meri – tudi ježki.

Raziskovalci menijo, da jim ta sposobnost pomaga pri iskanju deževnikov v vlažni zemlji. Ko ježek zazna deževnika, ga zgrabi s svojim dolgim ​​jezikom, ki je prekrit z drobnimi, nazaj obrnjenimi bodicami, in ga potegne v usta. To bi si lahko predstavljali kot kombinacijo detektorja kovin, vgrajenega v telo, in ribiškega trnka. Attenboroughov ježek je najmanjša vrsta med ježki z dolgim ​​kljunom. Ker je bolj nočna žival in velik del časa preživi v rovih, ga je v težko dostopnih gorah težko opaziti.