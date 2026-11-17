Več kot 60 let je bila Attenboroughova dolgokljuna ježevka znanstvenikom znana le na podlagi enega samega primerka. Angleški biolog David Attenborough jo je v začetku 60. let prejšnjega stoletja našel v gorovju Cyclops na Novi Gvineji, na indonezijskem delu otoka. Primerek je pristal v muzejski zbirki na Nizozemskem, drugega primerka vrste pa pozneje niso našli. Z vsakim novim desetletjem so bili biologi zato vse bolj prepričani, da je vrsta izumrla.
Ježevke spadajo v majhno skupino sesalcev, ki namesto skotitve živih mladičev ležejo jajca.
Nato pa je 2023. odprava pod vodstvom Univerze v Oxfordu med raziskovanjem istega gorovja s pomočjo samodejnih kamer zabeležila nekaj izjemnega: bodičasto žival z dolgim gobcem, ki se je ponoči prebijala skozi rastlinje. Kot je novembra istega leta sporočila Univerza v Oxfordu, je ta žival – poimenovana po siru Davidu Attenboroughu – še vedno živa.
Raziskovalci menijo, da jim ta sposobnost pomaga pri iskanju deževnikov v vlažni zemlji. Ko ježek zazna deževnika, ga zgrabi s svojim dolgim jezikom, ki je prekrit z drobnimi, nazaj obrnjenimi bodicami, in ga potegne v usta. To bi si lahko predstavljali kot kombinacijo detektorja kovin, vgrajenega v telo, in ribiškega trnka. Attenboroughov ježek je najmanjša vrsta med ježki z dolgim kljunom. Ker je bolj nočna žival in velik del časa preživi v rovih, ga je v težko dostopnih gorah težko opaziti.