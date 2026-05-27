  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBUJANJE PRESTIŽNE DENARNE ZGODOVINE

Po več kot stoletju spet uvajajo zlatnike, niso edina država z zlatimi investicijskimi kovanci (FOTO)

Zadnji tak zlatnik je bil leta 1914 izginuli napoléon. Prodaja novih se bo začela 16. junija.
Tale velikan je zgolj replika. FOTOGRAFIJI: Simon Wohlfahrt/Afp
Tale velikan je zgolj replika. FOTOGRAFIJI: Simon Wohlfahrt/Afp
A. J.
 27. 5. 2026 | 22:15
2:18
A+A-

Francija po več kot stoletju obuja prestiž zlatnikov. Pariška kovnica bo znova ponudila zlate kovance, namenjene vlagateljem. Poimenovali so jih Marianne po simbolni ženski podobi Francoske republike, ki pooseblja njene temeljne vrednote – svobodo, enakost in bratstvo. Zlatniki bodo na voljo v štirih različicah: ena unča (dobrih 31 gramov), pol unče, četrt unče in desetina unče (3,1 grama). Bolj kot zbirateljem bodo namenjeni investitorjem, ki želijo na ta način zavarovati ali oplemenititi svoj denar. Zadnji veliki francoski zlatniki za vsakdanji denarni obtok pred letošnjo novostjo so bili napoléoni z gravuro Marianne in galskega petelina. Kovali so jih do leta 1914.

Zlato že dolgo velja za zatočišče v obdobjih negotovosti. Ko se trgi majejo, ko inflacija grize prihranke in ko svet pretresajo politične ter gospodarske napetosti, vlagatelji pogosto pogledajo proti plemenitim kovinam. Predsednik uprave pariške kovnice Marc Schwartz je za Le Parisien poudaril, da Marianne ni le nov naložbeni izdelek, temveč tudi vrnitev k francoski zgodovini. Po njegovih besedah zlati kovanci »znova navezujejo stik s prestižno denarno zgodovino«, v kateri imajo posebno mesto écu, louis d'or in napoléon.

Zlatnik obuja prestižno denarno zgodovino Francije.
Zlatnik obuja prestižno denarno zgodovino Francije.

Cena bo odvisna od nihanja zlata na trgu.

Francija ni edina država z zlatimi investicijskimi kovanci

Francija ni edina država z zlatimi investicijskimi kovanci. Južna Afrika ima krugerrand, Kanada javorjev list, ZDA zlatega orla in bizona, Avstrija dunajskega filharmonika, Velika Britanija Britannio in sovereign, Avstralija kenguruja, Kitajska pando, Mehika pa libertado. Prodaja novih francoskih zlatnikov bo stekla 16. junija. Cene za zdaj še niso znane, vrednost bo tesno povezana z gibanjem cene zlata na trgu.

31,1 grama bo tehtal najtežji.

Več iz teme

zlatnikiFrancijainvesticijeborzanaložbezlatozgodovina
ZADNJE NOVICE
23:02
Novice  |  Svet
AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

Električni v Evropi strmo rastejo (FOTO)

Tudi aprila velika rast prodaje e-avtomobilov, pri odločitvah kupcev se že pozna vpliv drage nafte.
Gašper Boncelj27. 5. 2026 | 23:02
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Le tiskan oglas je z vami ves čas

O tem, kako si v miru ogledati oglase ...
Aljana Fridauer Primožič27. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Potegavščina

Kadar naskakuje oblast nekdo, ki želi spremeniti naš krpanovski koncept življenja, bo imel velike težave s poslušnostjo ljudstva.
Lovro Kastelic27. 5. 2026 | 22:25
22:15
Novice  |  Svet
OBUJANJE PRESTIŽNE DENARNE ZGODOVINE

Po več kot stoletju spet uvajajo zlatnike, niso edina država z zlatimi investicijskimi kovanci (FOTO)

Zadnji tak zlatnik je bil leta 1914 izginuli napoléon. Prodaja novih se bo začela 16. junija.
27. 5. 2026 | 22:15
22:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Specifikumi in unikumi

Ni treba vse do Afrike, da najdemo pomensko in družbeno določeno razločevanje med različnimi izrazi za pozdrav.
Maša Močnik27. 5. 2026 | 22:00
21:58
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA HRVAŠKEM

Sprla sta se in stepla, nato je starejši potegnil nož

Starejši moški naj bi imel dovolj 25-letnikovega divjanja po lokalnih cestah in ogrožanja otrok.
27. 5. 2026 | 21:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Kdaj navadna raztresenost postane resna grožnja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Je Evropa zamudila najbolj pomemben trenutek?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Kdaj navadna raztresenost postane resna grožnja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Je Evropa zamudila najbolj pomemben trenutek?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spodbude, ki jih mnogi podjetniki spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer pri prihodnosti domov

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Ste vedeli, kaj se bo 1. junija dogajalo v Ljubljani?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Nova vrsta udobja, ki ga včasih nismo poznali

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ne spreglejte dragocenega bisera med Splitom in Trogirom

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Telefon kot orodje za vsebine, ne več le za fotografije

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

To je eden prvih znakov izgube sluha, ki ga vsi ignoriramo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Neplačani računi iz Nemčije? Izterjava je mogoča kar v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki