Po več kot stoletju spet uvajajo zlatnike, niso edina država z zlatimi investicijskimi kovanci (FOTO)

Francija po več kot stoletju obuja prestiž zlatnikov. Pariška kovnica bo znova ponudila zlate kovance, namenjene vlagateljem. Poimenovali so jih Marianne po simbolni ženski podobi Francoske republike, ki pooseblja njene temeljne vrednote – svobodo, enakost in bratstvo. Zlatniki bodo na voljo v štirih različicah: ena unča (dobrih 31 gramov), pol unče, četrt unče in desetina unče (3,1 grama). Bolj kot zbirateljem bodo namenjeni investitorjem, ki želijo na ta način zavarovati ali oplemenititi svoj denar. Zadnji veliki francoski zlatniki za vsakdanji denarni obtok pred letošnjo novostjo so bili napoléoni z gravuro Marianne in galskega petelina. Kovali so jih do leta 1914.

Zlato že dolgo velja za zatočišče v obdobjih negotovosti. Ko se trgi majejo, ko inflacija grize prihranke in ko svet pretresajo politične ter gospodarske napetosti, vlagatelji pogosto pogledajo proti plemenitim kovinam. Predsednik uprave pariške kovnice Marc Schwartz je za Le Parisien poudaril, da Marianne ni le nov naložbeni izdelek, temveč tudi vrnitev k francoski zgodovini. Po njegovih besedah zlati kovanci »znova navezujejo stik s prestižno denarno zgodovino«, v kateri imajo posebno mesto écu, louis d'or in napoléon.

Zlatnik obuja prestižno denarno zgodovino Francije.

Francija ni edina država z zlatimi investicijskimi kovanci. Južna Afrika ima krugerrand, Kanada javorjev list, ZDA zlatega orla in bizona, Avstrija dunajskega filharmonika, Velika Britanija Britannio in sovereign, Avstralija kenguruja, Kitajska pando, Mehika pa libertado. Prodaja novih francoskih zlatnikov bo stekla 16. junija. Cene za zdaj še niso znane, vrednost bo tesno povezana z gibanjem cene zlata na trgu.