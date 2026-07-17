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NEVARNI METANOL

Po več smrtih zaradi zastrupitev objavili seznam najbolj nevarnih držav, med njimi tudi priljubljena Turčija

Na seznamu se je znašlo več držav predvsem iz Azije in Južne Amerike.
Previdno predvsem pri koktajlih in drugih mešanih pijačah. FOTO: Delo Ui
Previdno predvsem pri koktajlih in drugih mešanih pijačah. FOTO: Delo Ui
B. K. P.
 17. 7. 2026 | 16:38
2:52
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Brezskrbne počitnice se lahko v le nekaj urah spremenijo v pravo nočno moro in celo boj za življenje. Vlade nekaterih držav, med njimi Velike Britanije, tako svoje državljane opozarjajo na nevarnost zastrupitve z metanolom, ki se lahko skriva v na prvi pogled povsem običajnih alkoholnih pijačah. Britanske oblasti so po več smrtih in hudih zastrupitvah svojih državljanov, tako sprožile kampanjo z naslovom Prepoznajte znake. Popotnike pa pozivajo, naj bodo pri naročanju alkoholnih pijač v tujini še posebej previdni.

Med državami, za katere velja opozorilo, so Bangladeš, Brazilija, Kambodža, Kostarika, Ekvador, Fidži, Indija, Indonezija, Iran, Japonska, Jordanija, Kenija, Laos, Libija, Malavi, Malezija, Mehika, Maroko, Nepal, Nigerija, Papua Nova Gvineja, Peru, Rusija, Ruanda, Tajska, Turčija, Uganda in Vietnam. Posebej izpostavljajo Laos, predvsem priljubljeno turistično mesto Vang Vieng, kjer je po zaužitju pijače z metanolom umrlo več tujih turistov. Med bolj tveganimi destinacijami omenjajo tudi Indonezijo in Vietnam.

Turistom svetujejo, naj alkohol kupujejo le v preverjenih in licenciranih lokalih ter trgovinah, ne sprejemajo pijač od ljudi, ki jih ne poznajo, še posebej ne že odprtih steklenic in pločevink, enako velja za koktajle in druge mešane pijače, ki jih strežejo v kozarcih.

Simptome pogosto zamenjajo z mačkom 

Previdnost ni odveč niti pri brezplačnih pijačah dobrodošlice, ki jih rado deli osebje hotelov in drugih nastanitev, ker so tovrstne pijače brezplačne, pa jih turisti z veseljem tudi sprejmejo. Kot še opozarjajo pristojni, se je priporočljivo izogibati tudi izjemno poceni žganim pijačam ter koktajlom, pri katerih ni jasno, kaj vse je v njih. Metanola namreč ni mogoče zanesljivo prepoznati po okusu ali vonju.

Med opozorilnimi znaki zastrupitve z metanolom so zamegljen vid, slabost, omotica, zmedenost in oteženo dihanje. Simptomi se lahko pojavijo šele od 12 do 48 ur po zaužitju nevarne pijače, piše Daily Mail. Ob najmanjšem sumu na zastrupitev je nujna takojšnja zdravniška pomoč, pri zastrupitvi z metanolom namreč šteje vsaka ura. Mnogi, ki so zaradi zastrupitve pozneje umrli, so naredili ključno napako in simptome zastrupitve zamenjali za nekoliko močnejšega mačka, zato se jim obisk zdravnika ni zdel potreben in so raje čakali, da simptomi minejo sami od sebe, kar pa se žal ni zgodilo, še navaja Daily Mail.

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