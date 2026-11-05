Po volilnem porazu v ZDA: ne boste verjeli, kaj je priznal Trump

Ameriški predsednik Donald Trump se sooča z enim najtežjih političnih preizkusov svojega drugega mandata. Po porazu republikancev na kongresnih volitvah se odpira vprašanje prihodnje usmeritve Washingtona: ali bo Bela hiša iskala diplomatski izhod iz vojne z Iranom, kako bo potekalo sodelovanje z demokratsko večino in kakšna usoda čaka gibanje MAGA.

Včeraj je politolog in strokovnjak za ameriške študije dr. Bogomil Ferfila za Slovenske novice podrobno komentiral razloge za volilni preobrat, posledice za Trumpovo naprej ter širše geopolitične izzive. Članek lahko preberete tukaj.

Trump je v prvem odzivu presenetil s priznanjem, da je prav njegova odločitev za vojaško posredovanje v Iranu, ki je med Američani sprožila precejšnje nezadovoljstvo, spodkopala položaj republikancev na voliščih. Priznanje je toliko pomembnejše, ker je svoj politični vzpon med drugim zgradil na obljubah o končanju dragih vojaških intervencij v tujini. Sam nastop po porazu je bil sicer nenavaden. Predsednik se je sprva povsem izognil volilnim rezultatom in se posvetil predstavitvi del na novi plesni dvorani Bele hiše, šele na vprašanja novinarjev pa se je dotaknil politične realnosti.

Diplomacija ali nadaljevanje spopadov?

Glavno vprašanje ostaja prihodnost konflikta z Iranom. Pred volitvami so se pojavljala ugibanja o morebitni zaostritvi vojaških operacij po zaprtju volišč, a je volilni poraz odprl tudi scenarij za diplomatski dogovor, ki bi Beli hiši omogočil razglasitev zmage in postopno umikanje sil.

Precej prahu je zaenkrat dvignil komentar podpredsednika JD Vancea, ki je v obsežni objavi na družbenih omrežjih naravnost zapisal: »Razlog, zakaj smo izgubili, je vojna.« Vance je dodal, da so si volivci, ki so se obrnili k demokratom, želeli končanje spopadov, nižje življenjske stroške in vrnitev k doktrini »Amerika na prvem mestu«. S tem je praktično podprl diplomatsko rešitev, kar nosi veliko težo, saj velja za dolgoletnega nasprotnika tujih vojaških posredovanj.

Bo pot za nadaljevanje gibanja MAGA našel podpredsednik JD Vance? FOTO: Saul Loeb Afp

Trump je potrdil, da je Vanceova ocena glede vpliva rasti cen goriva na volilni izid sicer točna, a je vztrajal, da bi odločitev ponovil, saj po njegovem mnenju Iran ne bi smel pridobiti nuklearnega orožja. Ob tem so se v medijih pojavila tudi ugibanja o možnosti zamenjave obrambnega ministra Peta Hegsetha, kar pa je predsednik odločno zanikal.

Demokratska večina in grožnja z vetom

Z novim letom prevzemajo nadzor nad obema domovoma kongresa demokrati. To pomeni možnost blokade zakonodajnih iniciativ Bele hiše, zagon preiskav delovanja administracije in znatno poostren nadzor nad izvršno vejo oblasti. Več o posledicah volitev lahko preberete tukaj.

Trump na te spremembe odgovarja z mešanimi sporočili. Po eni strani napoveduje pripravljenost na sodelovanje, po drugi pa objavlja fotografije kape z napisom »Veto«. Predsednik ima namreč pravico do zavrnitve sprejetih zakonov, za preglasovanje katerih je v obeh domovih potrebna dvotretjinska večina, kar napoveduje možnost dvoletne politične blokade v Washingtonu.

Pojavila so se ugibanja o možnosti zamenjave obrambnega ministra Peta Hegsetha, kar pa je predsednik odločno zanikal. FOTO: Aaron Favila Via Reuters

Prihodnost gibanja MAGA

Poraz je poglobil tudi notranja nesoglasja znotraj gibanja MAGA. Del vplivnih desničarskih komentatorjev, med katerimi so Matt Walsh, Mike Cernovich, Michael Flynn in Alex Jones, predsedniku odprto očita, da je izdal ključne obljube gibanja, predvsem z vstopom v novo vojno in zgrešeno zunanjo politiko.

Položaj dodatno zapleta dejstvo, da 80-letni Trump po ustavi ne more več kandidirati na predsedniških volitvah leta 2028. Republikanci bodo morali poiskati pot za nadaljevanje gibanja, ki je bilo doslej tesno vezano na ustanovitelja. V tej ureditvi se kot vse verjetnejši kandidat omenja prav podpredsednik Vance, čigar javno odstopanje od vojaške politike v Iranu že nakazuje možne prihodnje premike v stranki.