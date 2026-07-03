Po vročinskem valu udarila silovita ujma, v Alpah močno snežilo (VIDEO)

Vročinski val, ki je trajal zadnja dva tedna, se je v Italiji zaključil s silovitim vremenskim preobratom. Na severu države so se razbesnele močne nevihte s točo in vetrom, ki v sunkih presega 100 kilometrov na uro. Divjanje narave je povzročilo poplave, odkrivalo strehe in podiralo drevesa, na prelazu Stelvio v Alpah pa je, kljub temu da smo že julija, celo snežilo. Video snežnih razmer si lahko ogledate na povezavi.

Meteorologi pojasnjujejo, da je drastično poslabšanje vremena posledica vdora hladne fronte iz severne Evrope. Ta je trčila ob maso izjemno toplega zraka, ki se je nad Italijo zadrževala v preteklih tednih. V prihodnjih dneh se bodo nevihte predvidoma pomaknile proti osrednjemu in južnemu delu države. Čeprav bo to prineslo občutno osvežitev in padec temperatur, vremenoslovci hkrati opozarjajo pred možnostjo novih ekstremnih pojavov.

Zaradi nevarnosti močnih neviht so tamkajšnje oblasti izdale oranžno opozorilo za večji del Lombardije, medtem ko rumeni alarm velja za dežele Veneto, Furlanija - Julijska krajina, Trentinsko - Zgornje Poadižje in Emilija - Romanja. Vendar pa olajšanje pred vročino ne bo dolgotrajno. Meteorološke napovedi namreč kažejo, da bi Italijo lahko že med koncem tedna zajel nov val visokih temperatur. Zato previdno vsi tisti, ki ste si zamislili počitnice pri naših zahodnih sosedih. Sproti preverjajte vremensko napoved in po potrebi spremenite načrte. Naj bo varnost na prvem mestu.