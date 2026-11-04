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AMERIŠKE KONGRESNE VOLITVE

Po zaprtju ameriških volišč se vrstijo čestitke, Asta Vrečko: »Začetek konca koruptirane populistične politike«

Barack Obama je na družabnem omrežju X zapisal: »Ameriško ljudstvo je nocoj poslalo jasno sporočilo: želijo si politiko, ki ljudi združuje, namesto da bi jih razdvajala.«
Veselje v Teksasu FOTO: Kaylee Greenlee/Reuters
Veselje v Teksasu FOTO: Kaylee Greenlee/Reuters
B. K. P.
 4. 11. 2026 | 08:18
 4. 11. 2026 | 08:18
0:23
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Po zaprtju volišč v Združenih državah Amerike se nadaljuje preštevanje glasovnic, a projekcije ameriških televizij že z gotovostjo pripisujejo zmago na kongresnih volitvah demokratski stranki. Ta bo januarja prihodnje leto prevzela večino sedežev v obeh domovih ameriškega kongresa, predstavniškem domu in senatu, kar pomeni odločno zavrnitev politike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta je poraz svoje stranke že priznal in ga med drugim pripisal dejstvu, da na glasovnicah ni bilo njegovega imena.

Veliko presenečenje republikancem so pripravili v Teksasu, kjer tradicionalno volijo republikance, a ne tudi tokrat. Zmago si je tokrat zagotovil James Talarico, ki je ob tem dejal: »Nocoj smo premagali Goljata.« Dejal je, da se je njegova kampanja pomerila z najbogatejšim človekom na svetu, najvplivnejšim človekom na svetu in washingtonskim establišmentom. »Vi ste bili moja frača. Prebivalci Teksasa so bili moja frača, ki me je izstrelila proti zmagi,« je dodal 37-letni novoizvoljeni poslanec teksaškega predstavniškega doma.

Vrstijo se tudi že prvi odzivi na skorajda zagotovo zmago demokratov, med prvimi je svoje mnenje s svetom delil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je na družabnem omrežju X zapisal: »Ameriško ljudstvo je nocoj poslalo jasno sporočilo: želijo si politiko, ki ljudi združuje, namesto da bi jih razdvajala, ter voditelje, ki ponujajo konkretne rešitve za izzive, s katerimi se soočajo. Ti rezultati so bili mogoči le zato, ker so v vseh regijah države – tudi na območjih, kjer so bile možnosti za uspeh sprva majhne – kandidirali izjemni posamezniki. Prihajajo iz različnih okolij in zastopajo raznolika politična stališča, vendar jih povezujejo skupne vrednote, vera v služenje javnosti ter zavezanost temu, da na prvo mesto postavijo prebivalce svojih okrožij in zveznih držav.«

»Prav tako smo dolžni izraziti hvaležnost na tisoče volilnim delavcem in prostovoljcem iz obeh strank, ki so pripomogli k nemotenemu poteku volitev in opravili eno najpomembnejših nalog naše demokracije. Čeprav ima ta administracija pred seboj še dve leti mandata, je naša naloga zdaj, da zavihamo rokave, uvedemo spremembe, kjer koli imamo za to moč, preprečimo nadaljnjo škodo in postavimo temelje za prihodnost,« je še dodal Obama.

Oglasil se je tudi aktivist in senator Bernie Sanders: »Demokrati bodo zdaj nadzorovali predstavniški dom in senat ter bodo lahko Trumpa pozvali k odgovornosti. To je odlično. V času ogromne neenakosti v dohodkih in premoženju moramo storiti več. Odločno se moramo boriti za delovne družine. Nič več izgovorov.«

Na rezultate so se odzvali tudi že nekateri slovenski politiki, med prvimi sokoordinatorka stranke Levica Asta Vrečko: »Tudi ljudstvo v ZDA je izglasovalo začetek konca skrajno desne koruptirane populistične politike, ki dela samo za milijonarje in milijarderje. Čestitke!!!« 

James Talarico je zmago primerjal z bojem Davida in Goljata. FOTO: Mike Segar/Reuters
James Talarico je zmago primerjal z bojem Davida in Goljata. FOTO: Mike Segar/Reuters

Tudi v Michiganu je zmagal democratski kandidat Abdul El-Sayed. FOTO: Brian Snyder/Reuters
Tudi v Michiganu je zmagal democratski kandidat Abdul El-Sayed. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Zmago in mesto v ameriškem senatu je slavil demokratski kandidat iz Iowe Josh Turek. FOTO: Vincent Alban/Reuters
Zmago in mesto v ameriškem senatu je slavil demokratski kandidat iz Iowe Josh Turek. FOTO: Vincent Alban/Reuters

Democrati slavijo tudi v Kansasu, kjer je zmagal Adam Hamilton in si prislužil poljub žene LaVon Bandy. FOTO: Nathan Howard/Reuters
Democrati slavijo tudi v Kansasu, kjer je zmagal Adam Hamilton in si prislužil poljub žene LaVon Bandy. FOTO: Nathan Howard/Reuters

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