  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLABO VZDRŽEVANJE

Po zrušitvi viadukta prve obsodbe: več kot 200 let zaporne kazni (FOTO)

Italijansko sodišče je osem let po zrušitvi avtocestnega mostu v Genovi na 12 let zapora obsodilo nekdanjega izvršnega direktorja družbe Atlantia Giannija Castelluccija.
Medtem ko se je po mostu vozilo 35 vozil, se je zrušil 50-metrski odsek ter skupaj z vozili padel 45 metrov nižje. FOTO: Valery Hache/Afp
Medtem ko se je po mostu vozilo 35 vozil, se je zrušil 50-metrski odsek ter skupaj z vozili padel 45 metrov nižje. FOTO: Valery Hache/Afp
STA, I. R.
 18. 7. 2026 | 11:45
2:32
A+A-

Atlantia je bila takrat večinski delničar italijanskega upravljavca avtocest Autostrade per l'Italia (ASPI), družbo pa je v tistem času vodil Castellucci. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih, sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Castelluci je bil obsojen, ker je odložil nujna vzdrževalna dela na stebru viadukta številka devet. V preiskavi so ugotovili, da v 51 letih na mostu niso bila opravljena niti minimalna vzdrževalna dela.

Obtoženih je 57 ljudi, med njimi vodilni v podjetju, inženirji iz hčerinske družbe za vzdrževanje Spea ter nekdanji uradniki ministrstva za promet. Najresnejše obtožbe vključujejo večkratno povzročitev smrti in kazniva dejanja iz malomarnosti. Tožilstvo je za 57 obtoženih zahtevalo skupno več kot 400 let zapora. Vsi so zanikali krivdo. Castellucci trenutno že prestaja šestletno zaporno kazen zaradi nesreče na viaduktu leta 2013 v južni Italiji.

Medtem ko se je po mostu vozilo 35 vozil, se je zrušil 50-metrski odsek ter skupaj z vozili padel 45 metrov nižje. FOTO: Stefano Rellandin/Reuters
Medtem ko se je po mostu vozilo 35 vozil, se je zrušil 50-metrski odsek ter skupaj z vozili padel 45 metrov nižje. FOTO: Stefano Rellandin/Reuters

Pristojni za vzdrževanje pri ASPI Michele Mitelli je bil obsojen na enajst let zapora, drugi mož družbe Paolo Berti pa na pet let in pol. Nekdanji zaposleni na ministrstvu za infrastrukturo, pristojen za nadzor nad koncesijami za avtoceste, je bil obsojen na pet let zapora. Za najresnejše obtožbe so tožilci v Genovi zahtevali zaporne kazni od dveh let in štirih mesecev do osemnajst let in pol, vendar je v dolgotrajnem postopku veliko manjših obtožb že zastaralo.

Most, dolg 1182 metrov, ki so ga imenovali italijanski brooklynski most ali Morandijev most (po arhitektu Riccardu Morandiju, ki ga je zasnoval), je bil odprt leta 1967, v 90. letih pa so na njem izvedli obsežna ojačitvena dela. Po desetih letih so strokovnjaki začeli opozarjati, da se stanje slabša, a ključnih popravil nikoli niso izvedli. 51 let star most se je zrušil med poletno nevihto na predvečer državnega praznika. V nesreči 14. avgusta 2018 je umrlo 43 ljudi, dogodek pa je pretresel Italijo in sprožil večletne preiskave upravljanja in vzdrževanja starajoče se italijanske infrastrukture, sodni postopek pa je obenem postal simbol počasnega in zapletenega italijanskega pravosodja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

viaduktItalijakazen
ZADNJE NOVICE
13:02
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINSKA SREČA

Sanja Grohar delila fotografijo iz porodnišnice: »Bolečina je bila precej močnejša kot pri prvem porodu« (FOTO)

Sledilcem je zaupala, kako hitro je na svet prijokal Valentin, ter razkrila, kako sta starejšega sina pripravila na prihod mlajšega bratca.
18. 7. 2026 | 13:02
13:00
Bulvar  |  Suzy
GLASBENIK

Inka Panchito: Perujec, ki Slovence uči pozabiti na skrbi (Suzy)

Ko glasbenik, čigar pravo ime je Francisco Soto, vzame v roke katero od svojih številnih piščali, se zdi, kot da se čas za trenutek ustavi. Perujec, ki v Sloveniji živi že več kot 25 let, z glasbo ohranja vez z Andi, njihovimi zgodbami in modrostjo prednikov.
18. 7. 2026 | 13:00
12:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKLIC ISKANJA

Iskali občana (68) iz Kidričevega, to so zadnje informacije policije

Pogrešanega so našli in je živ.
18. 7. 2026 | 12:53
12:38
Novice  |  Slovenija
GNEČA

Večkilometrske kolone na štajerki, primorki in gorenjski avtocesti, ponekod vse stoji

Pričakovana gneča na enega najbolj prometno obremenjenih koncev tedna.
18. 7. 2026 | 12:38
12:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZOR NA CESTAH

Dve barabi v Medvodah voznici med vožnjo v vetrobransko steklo vrgli jajce: »Skoraj bi povzročila nesrečo!«

Policisti poudarjajo, da metanje predmetov v vozila ni nedolžna potegavščina, temveč lahko resno ogrozi varnost v prometu.
Kaja Grozina18. 7. 2026 | 12:15
12:08
Bulvar  |  Zanimivosti
UPS

Lepi sestri želeli karikaturo, njuna reakcija na brutalen portret neprecenljiva (VIDEO)

Preverite, zakaj so lahko karikature včasih tudi travmatična izkušnja ...
18. 7. 2026 | 12:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki