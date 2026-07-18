Po zrušitvi viadukta prve obsodbe: več kot 200 let zaporne kazni (FOTO)

Atlantia je bila takrat večinski delničar italijanskega upravljavca avtocest Autostrade per l'Italia (ASPI), družbo pa je v tistem času vodil Castellucci. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih, sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Castelluci je bil obsojen, ker je odložil nujna vzdrževalna dela na stebru viadukta številka devet. V preiskavi so ugotovili, da v 51 letih na mostu niso bila opravljena niti minimalna vzdrževalna dela.

Obtoženih je 57 ljudi, med njimi vodilni v podjetju, inženirji iz hčerinske družbe za vzdrževanje Spea ter nekdanji uradniki ministrstva za promet. Najresnejše obtožbe vključujejo večkratno povzročitev smrti in kazniva dejanja iz malomarnosti. Tožilstvo je za 57 obtoženih zahtevalo skupno več kot 400 let zapora. Vsi so zanikali krivdo. Castellucci trenutno že prestaja šestletno zaporno kazen zaradi nesreče na viaduktu leta 2013 v južni Italiji.

Medtem ko se je po mostu vozilo 35 vozil, se je zrušil 50-metrski odsek ter skupaj z vozili padel 45 metrov nižje. FOTO: Stefano Rellandin/Reuters

Pristojni za vzdrževanje pri ASPI Michele Mitelli je bil obsojen na enajst let zapora, drugi mož družbe Paolo Berti pa na pet let in pol. Nekdanji zaposleni na ministrstvu za infrastrukturo, pristojen za nadzor nad koncesijami za avtoceste, je bil obsojen na pet let zapora. Za najresnejše obtožbe so tožilci v Genovi zahtevali zaporne kazni od dveh let in štirih mesecev do osemnajst let in pol, vendar je v dolgotrajnem postopku veliko manjših obtožb že zastaralo.

Most, dolg 1182 metrov, ki so ga imenovali italijanski brooklynski most ali Morandijev most (po arhitektu Riccardu Morandiju, ki ga je zasnoval), je bil odprt leta 1967, v 90. letih pa so na njem izvedli obsežna ojačitvena dela. Po desetih letih so strokovnjaki začeli opozarjati, da se stanje slabša, a ključnih popravil nikoli niso izvedli. 51 let star most se je zrušil med poletno nevihto na predvečer državnega praznika. V nesreči 14. avgusta 2018 je umrlo 43 ljudi, dogodek pa je pretresel Italijo in sprožil večletne preiskave upravljanja in vzdrževanja starajoče se italijanske infrastrukture, sodni postopek pa je obenem postal simbol počasnega in zapletenega italijanskega pravosodja.