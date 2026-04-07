Pobegle nune so se vrnile v samostan: Vatikan naj bi jim prisluhnil

Tri redovnice, ki so pobegnile iz doma za starejše in se vrnile v samostan blizu Salzburga, kjer so preživele večino svojega življenja, so korak bliže k temu, da bodo tam tudi lahko ostale. Sestre Bernadette, stara je 88 let, 86-letna Regina in 82-letna Rita so se lani septembra s pomočjo nekdanjih učencev katoliške šole, na kateri so poučevale, Regina je bila tudi ravnateljica, in drugih podpornikov pretihotapile nazaj v svoj samostan v Elsbethnu. Vatikanski urad, pristojen za versko disciplino v Katoliški cerkvi, o usodi treh žensk uradno sicer še ni odločil; do odločitve bi lahko minilo več mesecev, a avstrijski mediji poročajo, da naj bi bil Vatikan načeloma naklonjen temu, da bi sestram priznal pravico ostati v njihovem samostanu.

V dom proti njihovi volji

Sestre se že dlje upirajo prizadevanjem predstojnice, ki jih je obtožila kršitve »zaobljube pokorščine«, ki so jo dale ob posvetitvi, ko so zapustile dom za ostarele. Tja so jih nastanili leta 2023, češ da samostan, ki je deloval v gradu Goldenstein od leta 1877, zanje ni več primeren zaradi kamnitih stopnišč in drugih značilnosti, ki so za njihovo visoko starost preveč tvegane.

Nune vztrajajo, da so jih v dom namestili proti njihovi volji in da želijo umreti v samostanu. Pri tem se sklicujejo na cerkveno pravo oziroma zaobljubo trajne navezanosti na kraj, ki jo oseba ob vstopu v red sklene v zameno za zavezo, ki jo do nje prevzame Cerkev. Ne nazadnje so jim tudi novi lastniki, salzburška nadškofija in samostan Reichersberg, zagotovili, da bodo lahko v njem bivale do smrti.

Lokalni pomočniki jim zagotavljajo neprekinjeno oskrbo in varovanje, sprva so bile brez vode in elektrike, a so napeljavo nato delno obnovili, ponovno so namestili ključavnice, ki so jih v njihovi odsotnosti zamenjali, ter znova vgradili stopnično dvigalo, ki je bilo odstranjeno. Nune so zelo aktivne tudi na družbenih omrežjih Instagram in Facebook, na katerih objavljajo posnetke svojega vsakdana, vključno z dokazili o svoji telesni pripravljenosti, da lahko ostanejo v samostanu.

Redovnice, ki pripadajo avguštinskemu redu, so se obrnile tudi na papeža Leona XIV., ni pa znano, ali se bo zanje tudi osebno zavzel. Zahvaljujoč anonimni donaciji naj bi v prihodnjih dveh mesecih odpotovale v Rim v spremstvu medicinskega osebja, pričakujejo tudi, da jih bo sprejel papež.