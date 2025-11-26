  • Delo d.o.o.
V NEMČIJI

Policija preiskala njegovo stanovanje zaradi »parazitov« med javnimi uslužbenci

Vse več svaril, da Nemčija v imenu boja proti »sovražnemu govoru« tvega erozijo pravice do svobode govora.
Policija je preiskala stanovanje moškega zaradi objave o »parazitih« med javnimi uslužbenci. FOTO: Delo Ui
Policija je preiskala stanovanje moškega zaradi objave o »parazitih« med javnimi uslužbenci. FOTO: Delo Ui
M. U.
 26. 11. 2025 | 20:41
 26. 11. 2025 | 20:50
3:13
A+A-

Le ena objava na družbenem omrežju X, ki je vsebovala besedo »parazit«, je privedla do obsežne policijske operacije proti 45-letnemu moškemu iz Göppingena, znanega samo po inicialki M. Berlinska policija je preiskala njegov dom, mu zasegla telefon, vzela prstne odtise in uporabila ukrepe, ki so običajna za huda kazniva dejanja. V nekem trenutku mu je policist celo dejal: »Premisli, kaj boš v prihodnje objavljal, razumeti moraš, da si zdaj pod nadzorom.«

Besedo »parazit« uporabil v kontekstu politične retorike

Razlog za preiskavo je bila M.-jeva objava z 29. septembra 2025: »Noben parazit ne plačuje neto davkov … vsi, ki jih financira država, živijo od davkov.« M. je ob tem poudaril, da ni meril na nikogar osebno, besedo »parazit« pa je uporabil v kontekstu politične retorike. 

Odvetnik: To so »nesmiselni in očitno nezakoniti« policijski ukrepi

M. je moral policistom posredovati PIN za mobilni telefon, da bi se izognil zasegu ostalih elektronskih naprav, medtem ko je zavrnil odvzem vzorca krvi za DNK. Med vožnjo na policijsko postajo mu je policist dejal, da je »pod nadzorom« in da je težava njegove objave beseda »parazit«, ker »osebno napada ljudi«.  Njegov odvetnik Marcus Pretzell je policijske ukrepe označil za »nesmiselne in očitno nezakonite«. Pretzell trdi, da odredba za preiskavo morda ne izpolnjuje formalnih pogojev, saj naj bi v dokumentu manjkala konkretna obtožba.

Pretirani policijski ukrepi proti državljanom, ki uresničujejo svobodo izražanja

Omenjeni primer sledi raciji pri novinarju in komentatorju Norbertu Bolzu zaradi sarkastične objave, v kateri se je ponorčeval iz naslova članka. Tožilci so trdili, da je objava na X vsebovala prepovedan nacistični slogan. Bolz je incident opisal kot šalo, medtem ko tožilci menijo, da slogan »Nemčija, prebudi se« izhaja iz nacistične propagande, čeprav odredba za preiskavo kontekstu ni pripisovala pomena. Primeri iz zadnjih let kažejo na podoben trend. Lani je bil moški kaznovan z 5.000 evri zaradi žaljenja sodnika, ki je posiljevalcu izrekel milejšo kazen, medtem ko je bila kazen za samega storilca skoraj dvakrat manjša.

Portal Remix News poroča, da je bilo v Nemčiji izvedenih več kot 100 racij zaradi »žaljenja« politikov, odvetnik Udo Vetter pa opozarja, da ima država trenutno več kot 140.000 odprtih nalogov za prijetje zaradi žaljenja politikov. Primer M. je pritegnil mednarodno pozornost, politični komentatorji in mediji pa opozarjajo na vse večji problem pretiranih policijskih ukrepov proti državljanom, ki uresničujejo svojo svobodo izražanja. Odvetniki in aktivisti svarijo, da Nemčija v imenu boja proti »sovražnemu govoru« tvega erozijo pravice do svobode govora.

Več iz teme

Nemčijapolicijasvoboda govorasovražni govordružbena omrežjačlovekove pravicepreiskava
