Poglejte grozljivo nesrečo: Strmoglavilo je letalo Nata! (VIDEO)

Natovo vojaško letalo turških letalskih sil je strmoglavilo na meji med Gruzijo in Azerbajdžanom.

Poteka iskalno-reševalna akcija

Lokalni mediji so pokazali posnetek, na katerem je videti, kako se letalo v zraku razleti na dva dela, preden se goreči ostanki zrušijo na tla in se dvigne ogromen oblak dima.

Turško ministrstvo za obrambo je ob tem sporočilo, da je vojaško transportno letalo C-130 vzletelo iz Azerbajdžana in da se je vračalo v Turčijo. Ni še jasno, koliko članov posadke je bilo na krovu letala. Ministrstvo je še sporočilo, da v usklajevanju z gruzijskimi oblastmi poteka iskalno-reševalna akcija, vendar ni podalo drugih podrobnosti o vzroku nesreče ali o žrtvah.

Nesreča se je zgodila v regiji Rustavi v Gruziji, približno 160 kilometrov od ruske meje, poročajo turški mediji.