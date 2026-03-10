Poglejte, kaj bi morala storiti Slovenija, če bi želi prosti prehod skozi Hormuško ožino

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je sporočil, da bo vsaka arabska ali evropska država, ki z svojega ozemlja izžene izraelske in ameriške veleposlanike, od danes dobila neomejen prehod skozi Hormuško ožino.

Po poročanju iranske državne televizije IRIB je IRGC sporočil, da bodo te države imele »polno pravico in svobodo« prehoda skozi ta strateški morski prehod, če prekinejo diplomatske odnose tako z Izraelom kot z Združenimi državami Amerike.

Trump: Razmišljamo o prevzemu nadzora nad ožino

Hormuška ožina, široka približno 34 kilometrov, je eden najpomembnejših energetskih prehodov na svetu. Skoznjo potuje skoraj petina svetovne oskrbe z nafto, zato velja za ključno in hkrati izjemno tvegano ozko grlo za svetovne trge.

Vojna med Združenimi državami in Izraelom na eni strani ter Iranom na drugi je že povzročila rast cen nafte iz dveh glavnih razlogov: skoraj popolnega zaprtja Hormuške ožine in upočasnitve proizvodnje nafte na Bližnjem vzhodu.

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za CBS News dejal, da njegova administracija razmišlja o prevzemu nadzora nad Hormuško ožino. Trump je dodal, da je ožina trenutno odprta, vendar Bela hiša še vedno »razmišlja o tem, da bi jo prevzela«, ter da bi lahko storila »marsikaj«.

Neposredno vojaško spopadanje se je z zaprtjem Hormuške ožine, ključnega morskega prehoda, skozi katerega poteka skoraj petina svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim zemeljskim plinom, spremenilo v globalno tveganje.

Iran vztraja, da bo on določil konec vojne

Iranska revolucionarna garda je danes zatrdila, da bodo oni »določili konec vojne«, zunanji minister Abas Aragči pa dodaja, da so pripravljeni izvajati napade »tako dolgo, kot bo potrebno«. Izjava Teherana sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bo konflikt končal kmalu.