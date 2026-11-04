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Poglejte, kaj je Trump objavil po zgodovinskem porazu: demokratom poslal jasno sporočilo (FOTO)

Z objavo rdeče čepice z napisom »VETO« je Trump nakazal, kako se namerava v preostanku mandata zoperstaviti demokratom
FOTO: Erik S. Lesser Afp
FOTO: Erik S. Lesser Afp
N. Č.
 4. 11. 2026 | 07:36
 4. 11. 2026 | 07:37
2:38
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Ameriški predsednik Donald Trump se je oglasil po hudem porazu republikancev na vmesnih kongresnih volitvah, na katerih so po volilnih projekcijah izgubili nadzor nad obema domovoma kongresa. Napovedal je, da bo analiziral razloge za zmage in poraze posameznih kandidatov, demokratom pa poslal pomenljivo sporočilo. Objavil je fotografijo rdeče čepice z napisom »VETO«.

»Postal bom politični komentator, tako v dobrem kot v slabem, in pojasnjeval razloge, zakaj so ti kandidati zmagali oziroma izgubili! Predsednik DONALD J. TRUMP,« je zapisal na družbenem omrežju, potem ko so začeli prihajati rezultati, ki so potrdili izgubo republikanske večine v senatu.

Sporočilo na rdeči čepici je kratko, a dovolj zgovorno. Trump kljub volilnemu porazu očitno ne namerava popustiti. FOTO: Zaslonski Posnetek, X
Sporočilo na rdeči čepici je kratko, a dovolj zgovorno. Trump kljub volilnemu porazu očitno ne namerava popustiti. FOTO: Zaslonski Posnetek, X

Z objavo rdeče čepice z napisom »VETO« je Trump nakazal, kako se namerava v preostanku mandata zoperstaviti demokratom. Njegovo najmočnejše orožje bi lahko postala predsedniška pravica do veta, s katero lahko prepreči uveljavitev zakonov, ki jih sprejme kongres.

Republikanci izgubili senat, demokrati slavili tudi v predstavniškem domu

Demokratska stranka je na volitvah sredi Trumpovega mandata dosegla prepričljivo zmago. Po volilnih projekcijah so demokrati republikancem odvzeli večino v predstavniškem domu, kjer za prevlado potrebujejo 218 sedežev, in si zagotovili tudi potrebnih 51 sedežev za prevzem nadzora nad senatom. Zmagali so celo v nekaterih zveznih državah, ki so dolga leta veljale za trdne republikanske utrdbe.

Po poročanju hrvaškega Indexa so volivci Trumpovi administraciji izstavili račun zaradi naraščajočih življenjskih stroškov, očitkov o spodkopavanju demokratičnih standardov in nepriljubljene vojne z Iranom, ki je zaznamovala pretekle mesece njegovega mandata.

Trumpa čakata dve izjemno težki leti

Izguba nadzora nad obema domovoma kongresa pomeni hud udarec za Trumpov zakonodajni program v zadnjih dveh letih njegovega mandata. Demokrati bodo lahko prevzeli vodenje ključnih kongresnih odborov, sprožali uradne preiskave delovanja Trumpove administracije, zasliševali visoke državne uradnike in oteževali financiranje vladnih projektov.

Trumpu tako kot najpomembnejši orodji ostajata predsedniški izvršni ukazi in pravica do veta na zakone, ki jih sprejme kongres. Washingtonu zato grozi obdobje hudih političnih spopadov in zakonodajnih blokad.

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