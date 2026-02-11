Poglejte, kako so se stepli v parlamentu: opozicija nad spornega tožilca, sledil kaos (VIDEO)

Poslanci v turškem parlamentu so se spopadli zaradi imenovanja novega ministra za pravosodje.

Opozicijski poslanci so namreč poskušali preprečiti, da bi Akın Gürlek prisegel, saj kontroverznega državnega tožilca iz Istanbula obtožujejo vlaganja politično motiviranih obtožnic.

Župan Istanbula Ekrem İmamoğlu, ki velja za glavnega tekmeca predsedniku Recepu Tayyipu Erdoğanu na prihodnjih volitvah, je bil namreč lani aretiran in suspendiran. Turške oblasti sicer trdijo, da je pravosodje neodvisno.