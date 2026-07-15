Poglejte, kakšna toča je padala: »Uf, kakšna nevihtna celica se je razvila« (VIDEO)

Močno neurje, ki ga je spremljala toča, je zajelo dele Like in Gorskega kotarja, so navedli hrvaški mediji.

Toča je padala v kraju Jablan pri Vrbovskem, na družbenih omrežjih pa je bilo objavljeno tudi stanje v Modrušu v Liki.

Portal Neurje.si pa poroča: »Uf, kakšna nevihtna celica se je razvila na Hrvaškem, južno od Ogulina. Gre za zelo intenzivno nevihto, pri kateri je verjetnost debelejše toče velika. Satelitska pa že nakazuje vzpostavljanje in krepitev močnih nevihtnih sistemov nad severno Italije.«

Portal Neverin ob tem opozarja, da je Modruš v središču nevihtne celice.

»Brez ledu, a poplava. Plavamo,« je zapisal eden od uporabnikov na družbenih omrežjih.

Kako kaže pri nas?

Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Opozorilo

Danes zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.