Poglejte, kakšno opustošenje je za seboj pustil orkanski veter, sunki so dosegali do 220 km/h (VIDEO)

Dele Pirenejskega polotoka je prizadela nevihta Kristin, ki je v zahodno obalo Portugalske z vso močjo udarila v noči na sredo. Orkanski sunki vetra ter močne padavine so terjale pet življenj v osrednjem delu države. »Ostanite mirni, ne zapuščajte domov, sploh pa se ne vozite po cestah in ulicah,« je dejal tiskovni predstavnik policije v mestu Leiria Domingos Urbano Antunes. Prav območje Leirie je bilo v neurju najbolj prizadeto, bičali so ga vetrovi s sunki do 176 kilometrov na uro, zaradi česar so oblasti zaprle več šol. Veter je ponekod v sunkih dosegal celo hitrost do 220 kilometrov na uro, prevračal je avtomobile in povzročil veliko materialno škodo, več kot pol milijona gospodinjstev je še vedno tudi brez električne energije.

Na portugalski obali so medtem zaradi pobesnelega Atlantika prižgali rdeči alarm. Neurje ni prizaneslo niti Španiji, kjer so morali zaradi močnega dežja in obilnega sneženja v četrtek zapreti 19 državnih cest, alarmi zaradi pobesnelega vremena pa gorijo v kar 12 od skupno 17 avtonomnih pokrajin. Med najbolj ogroženimi so Andaluzija, Murcia, Galicija in Asturija. V Andaluziji so v zadnjih dneh zabeležili kar 2505 incidentov, večinoma gre za podrto drevje in dele hiš, ki so zaradi močnega vetra popadali na ceste in ulice, a na srečo ranjenih ni bilo. Španija se je z vremenskimi težavami spopadala že prejšnji teden, ko sta se zaradi plazu v Kataloniji zgodili dve železniški nesreči, železniški promet pa je bil več dni prekinjen.