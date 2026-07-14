Poglejte, kakšno svinjarijo so za seboj pustili turisti: povsod plastenke, steklenice in kupi smeti (FOTO in VIDEO)

Posnetek, ki ga je na družbenih omrežjih objavil lastnik počitniške vile z bazenom na Hrvaškem, je pritegnil veliko pozornosti. Na posnetku je pokazal, v kakšnem stanju je našel nastanitev po odhodu skupine gostov, za katere trdi, da so bili iz Velike Britanije. Odpadki so bili razmetani po skoraj celotnem dvorišču, ob bazenu pa so ostale številne plastenke, pločevinke, steklenice, embalaža in drugi odpadki, del smeti pa je končal celo v odtočnem kanalu ob bazenu. Razmetani so bili tudi ležalniki, mize in predmeti.

Podoben prizor je lastnika pričakal tudi v notranjosti apartmaja. Na jedilni mizi in kuhinjskem pultu so ostale prazne steklenice alkoholnih pijač, pločevinke, kozarci, embalaža ter ostanki hrane, po tleh pa je bilo razmetanih še več odpadkov. Iz posnetka je razvidno, da je bilo treba pred ponovno oddajo nastanitve opraviti temeljito čiščenje. V objavi lastnik navaja, da je takšno razdejanje za seboj pustila skupina angleških gostov. Drugih podrobnosti o številu oseb, dolžini bivanja ali nastali škodi ni razkril.

Apartma po odhodu turistov. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Mnenja pod objavo deljena

Pod objavo se je zvrstilo več tisoč komentarjev. Večina uporabnikov je menila, da si gostje takšnega ravnanja ne bi smeli privoščiti, ne glede na ceno nastanitve. »Ni pomembno, ali za nastanitev plačaš 50 ali 500 evrov. Ko odhajam iz apartmaja, za seboj pospravim. Temu se reče osnovna kultura,« je zapisala ena od uporabnic. Podobno meni tudi Fatima, ki je zapisala, da plačilo nastanitve gostu ne daje pravice, da za seboj pusti razdejanje. Po njenem mnenju je za takšno stanje odgovoren izključno tisti, ki ga povzroči.

Apartma po odhodu turistov. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Nekateri so opozorili, da bi morali lastniki v podobnih primerih škodo prijaviti policiji oziroma jo uveljavljati pri platformah za oddajo nastanitev. Mirija je zapisala, da bi bilo treba ob odhodu gostov opraviti pregled objekta in v primeru poškodb nemudoma obvestiti policijo, Milla pa je izpostavila pomen varščine, fotografiranja nastanitve ob prihodu gostov ter prijave škode platformam za rezervacijo.

Pojavili so se tudi drugačni pogledi. Nekateri komentatorji so menili, da je čiščenje po gostih sestavni del oddajanja turističnih nastanitev, vendar so številni opozorili, da obstaja bistvena razlika med običajnim pospravljanjem po dopustu in stanjem, kakršnega prikazuje posnetek. Čeprav je končno čiščenje običajen del oddajanja apartmajev, številni opozarjajo, da primeri, kakršen je prikazan na posnetku, presegajo običajno uporabo nastanitve in lahko lastnikom povzročijo precej dodatnega dela ter tudi stroškov.