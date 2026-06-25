Poglejte, kakšno veselje so doživeli ti kopalci, delfin je sam priplaval do njih (VIDEO)

Delfini s svojo lepoto in igrivostjo vedno znova pritegnejo pozornost ljudi. Tako je bilo tudi v naselju Ribnica pri Kruševem nedaleč od Obrovca v Dalmaciji, kjer so domačini posneli delfina, ki se je približal kopalcem ob obali in jih navdušil. Ribnica je majhno in mirno naselje ob izlivu Karinskega v Novigradsko morje. Prav tam je nastal posnetek, na katerem delfin priplava povsem blizu ljudi, ki so uživali v morju. Delfini so izjemno družabne in inteligentne živali, ki pogosto vzpostavljajo stik z ljudmi. Med igro uporabljajo tudi vedenjske vzorce, ki lahko spominjajo na nasmeh, zato ni presenetljivo, da so številni ljudje navdušeni, ko jih opazujejo v naravnem okolju. Znani so številni primeri, ko delfini plavajo ob ljudeh, skačejo iz vode in kažejo veliko mero radovednosti.

Čeprav delfini praviloma živijo v večjih skupinah, ki lahko štejejo več deset ali celo sto živali, gre v tem primeru za samotnega delfina, ki se je ločil od svoje skupine. Razlogi za takšno vedenje še niso povsem pojasnjeni, strokovnjaki pa ugotavljajo, da samotni delfini pogosto kažejo podobne vedenjske vzorce. Ti potekajo v štirih fazah. V prvih dveh se delfin zadržuje v bližini ljudi, v tretji in četrti fazi pa se jim začne tudi aktivno približevati. V zadnji fazi se interakcij z ljudmi sploh ne izogiba več, temveč stik celo sam poišče ali sproži.

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Čeprav so srečanja z delfini za številne nepozabno doživetje, strokovnjaki poudarjajo, da je najboljši način občudovanja teh živali spoštljiva razdalja, ki zagotavlja varnost tako ljudem kot delfinom.

Strokovnjaki opozarjajo na previdnost

Če delfin doseže tretjo ali četrto fazo takšnega vedenja, pogosto postane lokalna atrakcija, kar privabi številne radovedneže, ki želijo z njim plavati. Prav tu pa se začnejo težave. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko tesni stiki predstavljajo nevarnost tako za ljudi kot za živali. Kot pojasnjujejo pri Inštitutu Modri svet, je agresivno vedenje delfinov v večini primerov odziv na neprimerno ravnanje ljudi. »V večini primerov je agresivno vedenje delfinov reakcija na neprimerno vedenje oseb, ki so jih skušale jahati, udarjati ali vleči za plavut. V enem primeru je nekdo celo poskušal delfinu potisniti sladoled v dihalno odprtino,« opozarjajo strokovnjaki.

Dodajajo, da lahko do poškodb pride tudi takrat, ko se delfin ne počuti ogroženega. »Poškodbe lahko nastanejo zaradi nenadnih gibov. Delfin lahko človeka poškoduje tudi med igro oziroma med plavanjem v bližini kopalcev,« pojasnjujejo. Zato pozivajo vse obiskovalce obale, naj se delfinom ne približujejo, naj z njimi ne poskušajo plavati in jih ne hranijo. Prav tako jih ne smejo obkrožati ali preganjati s plovili, saj lahko takšno ravnanje povzroči stres in ogrozi njihovo varnost.

Čeprav so srečanja z delfini za številne nepozabno doživetje, strokovnjaki poudarjajo, da je najboljši način občudovanja teh živali spoštljiva razdalja, ki zagotavlja varnost tako ljudem kot delfinom, poroča Slobodna Dalmacija.