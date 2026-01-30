  • Delo d.o.o.
OBOŽEVALKA

Poglejte, koga Trump drži za roko, javno priznala, da je nezakonita migrantka (FOTO in VIDEO)

Ena najvplivnejših ženskih hip-hop izvajalk se je razglasila za »oboževalko številka ena«.
M. U.
 30. 1. 2026 | 17:43
2:24
A+A-

Nicki Minaj, ena najvplivnejših ženskih hip-hop izvajalk, se je udeležila dogodka ameriškega ministrstva za finance skupaj z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter se razglasila za njegovo »oboževalko številka ena«, medtem ko sta se držala za roke. Raperka je prišla podpret začetek programa Trump Accounts, državne naložbene pobude. Minajeva je celo obljubila, da bo v ta program vplačala med 150.000 in 300.000 dolarjev.

Kdo je Nicki Minaj?

Raperka je bila v svoji karieri dvanajstkrat nominirana za nagrado grammy. Pomembno je poudariti, da je njena odkrito izražena podpora Donaldu Trumpu in premik v desno med njenimi oboževalci povzročila razkol. Decembra je presenetila udeležence konference AmericaFest v organizaciji Turning Point USA, kjer je v intervjuju z Eriko Kirk pohvalila Trumpa in njegovo administracijo. Trumpa je celo označila za »postavnega in karizmatičnega«, pristaše gibanja MAGA pa opisala kot »kul mulce«.

Nicki Minaj se je sicer rodila na Trinidadu in Tobagu, kot otrok pa se je preselila v ZDA. Leta 2018 je na Instagramu zapisala, da je v Ameriko prišla kot »nezakonita migrantka pri petih letih«, leta 2024 pa je med neposrednim prenosom na TikToku izjavila, da ni ameriška državljanka.

V govoru na dogodku je raperka s Trinidada in Tobaga občinstvu dejala: »Verjetno sem predsednikova oboževalka številka ena in to se ne bo spremenilo. Sovraštvo oziroma to, kar imajo ljudje povedati, me sploh ne prizadene.«

Predsednik Trump jo je pohvalil ter se pošalil, da bi si tudi sam lahko pustil nohte, da bi se ujemal z njenimi prepoznavnimi dolgimi umetnimi nohti. »Rekel sem, da si bom pustil nohte, ker obožujem te nohte. Pustil si bom nohte,« je dejal Trump, navaja NDTV.

Po dogodku je pevka na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri kaže kartico Trump Gold Card, investitorsko vizo, ki v zameno za velike finančne prispevke omogoča pospešen postopek pridobitve stalnega prebivališča ali državljanstva ZDA.

 

Donald Trumpdružbena omrežjaNicki Minaj
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
