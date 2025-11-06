Poglejte neverjeten trenutek na Rdečem trgu: 11-letna deklica se je pred vsemi soočila s Putinom (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je doživel neprijeten trenutek med javnim dogodkom na Rdečem trgu v Moskvi, ko je 11-letna deklica Kira Pimenova odkrito kritizirala način, kako se ruske oblasti obnašajo do ranjenih vojakov, je navedel The Sun.

Kirino družino je vojna v Ukrajini močno prizadela. Njen oče, 36-letni Vladimir Pimenov, je bil lani ubit v bojih v Doneški regiji in je bil posmrtno odlikovan z redom za pogum. Dva druga strica sta še vedno na fronti, medtem ko njena mama, Viktorija Pimenova, dela kot odvetnica in zastopa družine mobiliziranih vojakov.

Pred zbranimi duhovniki, uradniki in kamerami je Kira Putinu povedala, da je njen stric, 46-letni Anton Fisyura, ranjen v roko, vendar mu je bilo ukazano, naj se vrne na fronto, še preden je do konca okreval.

»Moj stric je zdaj na fronti. Bil je ranjen v roko, bil je v bolnišnici. Sploh ga ne zdravijo, zdaj pa ga pošiljajo nazaj na misijo. Rada bi, da ga premestijo v dobro bolnišnico v Rusiji,« je dejala pogumna deklica.

Putin je, vidno nelagoden, prikimal in odgovoril:»Vsekakor ga bomo našli, v redu?«.

A ruski vodja ni dal nobene konkretne obljube, da bodo vojaka umaknili z bojišča. Ob koncu pogovora je Kira Putinu podarila ročno izdelano igračo čeburaško, priljubljen sovjetski lik, ki jo je spletla za svoje sorodnike na bojišču. Putin jo je poljubil na glavo in se hitro umaknil.