Poglejte nor izpad predsednika na televiziji: Vučić popolnoma izgubil živce in vpil na voditelja

Primer Nešović, ki je globoko pretresel Srbijo in znova odprl vprašanje kriminala znotraj policijskih struktur, je v studiu nacionalke RTS poskrbel za izjemno naelektreno vzdušje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je med gostovanjem v oddaji »Četrtkom ob 9« skorajda izgubil razsodnost, ko ga je voditelj Zoran Stanojević povprašal o odgovornosti sistema in reševanju tega hudega incidenta, v katerega je vpleten tudi nekdanji visoki uslužbenec ministrstva za notranje zadeve Veselin Milić. Namesto konkretnih pojasnil o naslednjih korakih države je sledil brutalen verbalni napad na voditelja, opozicijo in uporabnike družbenih omrežij. Vučić je medije obtožil, da se prilizujejo protestnikom in podpihujejo njihovo narativo, voditelj RTS pa je večino časa vidno prestrašen in v tišini prenašal predsednikov besni izpad.

Vučić je voditelja najprej obtožil, da s spraševanjem vmešava politiko tja, kjer je ni, in da mediji zgolj podlegajo spletnim pritiskom: »Nočete mi verjeti, ker morate ugajati blokatorjem.« Dodal je še: »Vi preprosto nimate drugega načina, da bi se prikupili nekomu na Twitterju, ampak jaz s tem nimam težav«. V nadaljevanju je ob vpitju preusmeril pozornost na stare očitke in se obregnil ob zakonodajo ter delo sodišč, ki po njegovem mnenju ovirajo čiščenje kadrov v sistemu: »Nikogar živega namreč ne moremo odpustiti! In ko nekoga končno odpustimo, nam ga sodišče po 15 dneh vrne v službo. Karkoli že stori, ga vrnejo nazaj, in vi dobro veste, da govorim resnico.«

Ko ga je voditelj poskušal umiriti, pa je predsednik pogovor zaključil z oceno, da gre za načrten poskus njegove osebne diskreditacije: »Ker me ne želite povezati z načrti in delom države, ampak me želite povezati z nečim, kar z državo nima nobene zveze, temveč gre za gnila jabolka v sistemu, proti katerim se borimo. Vi nočete njih očrniti, ampak mene. To počnete ves čas na najbolj pokvarjen možen način.«

Namesto podrobnejših pojasnil o sistemskih rešitvah za boj proti kriminalu so gledalci tako spremljali čustven odziv in preusmeritev razprave na delo sodstva ter pritiske medijev. Ali gre za primeren način komunikacije med najvišjimi državnimi predstavniki in novinarji? Vsak lahko presodi sam.