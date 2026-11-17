Ukrajinske sile so z raketami in brezpilotnimi letalniki napadle Kerški most, ki povezuje Rusijo z okupiranim polotokom Krim. Po navedbah medijev se je cestni del mostu delno zrušil v morje, železniški del pa je bil poškodovan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je objavil posnetke napada in sporočil, da so operacijo pripravljali več tednov. Zelenski se je na družbenem omrežju X zahvalil Varnostni službi Ukrajine, obrambnim silam, generalštabu in proizvajalcem orožja. Pojasnil je, da je bil napad na most sedma faza večtedenske operacije, v kateri so ukrajinske sile postopoma uničevale ruske sisteme zračne obrambe, radarje in opremo za elektronsko bojevanje, ki so varovali most. Po njegovih besedah so brezpilotni letalniki »Paljanicija« zadeli cestni del mostu, medtem ko so železniški del napadle rakete »Neptun« ter brezpilotni letalniki »Ruta« in »FP-5 Flamingo«.

»Rusija vsak dan napada našo infrastrukturo. Svojo infrastrukturo obnavljamo, Rusijo pa hkrati opominjamo, da se bo vojna vedno vrnila tja, kjer se je začela,« je zapisal Zelenski in dodal, da Ukrajina na napade na svoja mesta in prebivalce ne bo ostala brez odgovora. Objava je bila pospremljena s posnetki operacije. Kerški most so zgradili po ruski priključitvi Krima leta 2014. Je ena glavnih oskrbovalnih poti za ruske sile na okupiranem polotoku, zato ima velik strateški pomen za Moskvo in ruskega predsednika Vladimirja Putina. Gradnja mostu je stala približno 3,6 milijarde evrov.

FOTO: Handout Afp

FOTO: Handout Afp

Most je že dolgo ena od pomembnih tarč ukrajinskih sil, ki si prizadevajo otežiti rusko vojaško oskrbo in nadaljevanje invazije. Zelenski je objavil več posnetkov napada: na enem je videti raketo, ki leti proti mostu, na drugem eksplozijo na konstrukciji, na tretjem brezpilotni letalnik na poti proti cilju, na četrtem pa stanje mostu naslednje jutro. Kot poroča britanski časnik The Guardian, so ukrajinske sile pred napadom sistematično uničevale rusko zračno obrambo, radarje in drugo opremo, ki je varovala most. Ukrajina ga je že poskušala uničiti. Leta 2022 je na njem eksplodiral tovornjak bomba, leta 2023 pa je bil tarča napada z brezpilotnim plovilom. Zaprtje mostu pomeni dodatne težave za rusko oskrbo okupiranega Krima. Kopenska povezava z Rusijo namreč poteka tudi prek ukrajinskega ozemlja, ki ga ruske sile trenutno zasedajo oziroma poskušajo zavzeti, zato so tam izpostavljene nadaljnjim ukrajinskim napadom z brezpilotnimi letalniki.

Rusija napoveduje zahtevno obnovo mostu

Ruske oblasti na okupiranem Krimu so potrdile, da je most zaprt in da promet po njem ni mogoč. Ljudi so pozvale, naj se ne odpravljajo proti njemu. Ruske oblasti so priznale, da bo popravilo mostu zahtevno. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je zagotovil, da bo po obnovi »še boljši kot prej«.

FOTO: Handout Afp

Morebitna obnova bo za rusko stran predstavljala dodatno tveganje, saj bi lahko ukrajinske sile napadle tudi objekte in opremo, ki bi jih uporabili pri sanaciji.

Most je simbol ruske okupacije Krima

Vladimir Putin je most slovesno odprl leta 2018, ko se je čez njega zapeljal s tovornjakom. V Ukrajini ga mnogi razumejo kot simbol ruske okupacije dela njihovega ozemlja. Novica o napadu je v Ukrajini naletela na odobravanje. Most je postal tudi motiv pesmi »Kerch Bridge on Fire«, priredbe skladbe »Freed From Desire«, ki je znana tudi po nogometnem navijaškem napevu »Will Grigg's on Fire«.

Napad na most se je zgodil le nekaj dni pred napovedanim srečanjem Putina s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, poroča LADbible.