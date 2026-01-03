Poglejte posnetek, s katerim so Ukrajinci nategnili Putina: izkoristili so naročilo za atentat in dobro zaslužili (VIDEO)

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je sporočila, da je ponaredila smrt poveljnika proukrajinskega nacionalističnega Ruskega prostovoljskega korpusa (RDK) Denisa Kapustina, da bi preprečila načrt atentata, ki naj bi ga po njihovih navedbah odredile ruske specialne enote.

Čestitke ob »vrnitvi v življenje«

Kapustin, ki je med vojno v Ukrajini vodil napade na rusko ozemlje, je bil v soboto razglašen za mrtvega, vendar so ukrajinski uradniki razkrili, da je šlo pri tej trditvi za prevaro. Kapustin, znan tudi kot Denis Nikitin in White Rex, se je prek videopovezave pojavil na brifingu skupaj z vodjo vojaške obveščevalne službe Kirilom Budanovom, ki mu je čestital za »vrnitev v življenje«.

Poskus atentata so, kot je navedla ukrajinska vojaška obveščevalna agencija, odredile ruske službe, ki naj bi za izvedbo načrta namenile 500.000 dolarjev, je navedel Radio Free Europe.

Rusi plačali pol milijona dolarjev

Da bi bila izmišljena zgodba prepričljiva, so pripravili posnetek, ki prikazuje dva jurišna drona. Prvi dron je treščil v dostavno vozilo, v katerem naj bi bil Kapustin, drugi pa je posnel posledice udara, torej goreče vozilo.

Naročniki umora iz ruskih specialnih služb so nasedli posnetku in so ukrajinskim obveščevalcem za opravljeno delo plačali pol milijona dolarjev.

Kapustin je po razkritju, da je še živ, izjavil, da je pripravljen nadaljevati z bojnimi misijami.