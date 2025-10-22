Poglejte si dramatične prizore: starša z dojenčkom obstala na ledeni poti, ljudje besni (VIDEO)

Planinski vodnik v poljskih Tatrah je moral posredovati v dramatični situaciji, ko sta se starša z devetmesečnim otrokom znašla v težavah med spuščanjem z najvišjega vrha Poljske.

Med vodenjem svoje skupine je vodnik Szymon Stoch srečal družino iz Litve, ki je hodila po isti poti. Pot je bila pokrita s snegom in ledom, a kljub opozorilom Stocha, drugega vodnika, slovaškega gorskega reševalca in osebja planinskega doma sta starša nadaljevala vzpon brez ustrezne opreme in celo brez potovalnega zavarovanja.

»Oče je nosil dojenčka in rekla sta, da gresta na vrh,« je povedal Stoch. Po dosegu vrha, ki leži na 2499 metrih nadmorske višine, sta ugotovila, da je spust preveč nevaren.

Prosila sta vodnika, naj jim posodi dereze in pomaga pri spustu, a je Stoch to odklonil, saj bi vezanje skupine z vrvmi lahko ogrozilo vse, če bi kdo zdrsnil. Svetoval jima je, naj pokličeta gorske reševalce, a sta starša to zavrnila, ker nista imela zavarovanja.

V nevarni situaciji je Stoch sprejel odločitev in je vzel dojenčka v naročje ter ga sam odnesel na varno.

(Oglejte si posnetek):

Val ogorčenja na družbenih omrežjih

Dogodek je sprožil pravi vihar odzivov. Mnogi so starše obtožili neodgovornosti in ogrožanja življenja otroka.

»Žal mi je otroka, ki ima take starše,« je zapisal eden od uporabnikov.

»Ljudem se je popolnoma zmešalo,« je dodal drugi. Nekateri so celo pozvali, naj se starše prijavi policiji.

Nevaren vzpon na Rysy

Gora Rysy, ki leži na meji med Poljsko in Slovaško, je zelo priljubljena, a tehnično zahtevna. Jeseni in pozimi ledene poti postanejo izjemno nevarne, zato poljska gorska reševalna služba redno opozarja planince, naj preverijo razmere in se izogibajo visokogorskim potem brez ustrezne zimske opreme.