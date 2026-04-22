Poglejte ta brutalen izpad na ruski televiziji: »Ku***, grda mala hudobna ženska, sramota za človeški rod ...« (VIDEO)

Italija je na pogovor poklicala ruskega veleposlanika v Rimu, potem ko je zloglasni ruski proukrajinski in proratni propagandist, televizijski in radijski voditelj Vladimir Solovjov, izrekel vrsto žaljivk na račun premierke Giorgie Meloni, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani.

Po navedbah italijanskih medijev je Solovjov v svoji oddaji Full Contact v italijanščini dejal, da je Meloni »sramota za človeški rod«, »divja zver«, »poškodovana idiotka« in »grda mala hudobna ženska«, pri čemer je – kot je razbrati iz posnetka – uporabil tudi izraz »kur**«, vendar v španščini (»Giorgia puta Meloni«).

Nato je, ko je prešel v ruščino, dejal, da je »Meloni fašistično bitje, ki je izdalo svoje volivce«, in dodal, da je »izdala celo ameriškega predsednika Donalda Trumpa«. Meloni sicer velja za zelo tesno povezano s Trumpom, čeprav se pogosto ni zadrževala pri pošiljanju jasnih političnih sporočil nestrinjanja z določenimi potezami in politikami ameriškega predsednika, pa tudi (pol)javnih kritik.

Tajani je na omrežju X objavil, da je »v rusko veleposlaništvo povabil veleposlanika Alekseja Paramonova na italijansko zunanje ministrstvo, da bi uradno protestiral zaradi izjemno resnih in žaljivih izjav, ki jih je televizijski voditelj Vladimir Solovjov na ruski televiziji izrekel na račun premierke Giorgie Meloni«.

Odziv premierke

Kasneje se je na dogajanje odzvala tudi premierka sama. Na X-u je komentirala, da nas »takšne karikature gotovo ne bodo prisilile, da spremenimo smer«, in dodala, da »kompas ostaja eden in edini: interes Italije. In še naprej mu bomo sledili s ponosom, na veliko žalost propagandistov po vsem svetu«.

Odnosi med Rimom in Moskvo so izjemno napeti zaradi močne podpore, ki jo Giorgia Meloni namenja Ukrajini, medtem ko so se njeni prej zelo prijateljski odnosi s Trumpom v zadnjem času poslabšali, potem ko je branila papeža Leva XIV. pred verbalnimi napadi ameriškega predsednika in se distancirala od ameriško-izraelske vojne proti Iranu.