SNEŽAK

Poglejte, kaj je v snegu naredil Hrvat! Večjega verjetno še niste videli (FOTO)

Nekateri vse dejavnosti na prostem jemljejo zelo resno.
FOTO: Davor Javorovic/pixsell

FOTO: Davor Javorovic/pixsell

FOTO: Davor Javorovic/pixsell

FOTO: Davor Javorovic/pixsell

FOTO: Davor Javorovic/pixsell

FOTO: Davor Javorovic/pixsell

FOTO: Davor Javorovic/pixsell
FOTO: Davor Javorovic/pixsell
FOTO: Davor Javorovic/pixsell
M. U.
 7. 1. 2026 | 13:56
 7. 1. 2026 | 14:00
0:57
Sneženje je skupaj z izrazitim padcem temperatur zajelo tudi večji del Hrvaške, kjer ponekod zaradi zimskih razmer in močnega vetra veljajo omejitve v prometu.

Arso izdal opozorilo! Na Primorskem omejitve v prometu, popoldne se bo sneženje okrepilo

In medtem ko so se nekateri zaprli v svoje domove, so drugi komaj dočakali sneg in radosti, ki jih prinaša. Mnogi so se tako odpravili na prosto, da bi se zabavali s sankanjem, kepanjem in tudi z gradnjo snežakov.

FOTO: Davor Javorovic/pixsell
FOTO: Davor Javorovic/pixsell
FOTO: Davor Javorovic/pixsell
FOTO: Davor Javorovic/pixsell

Nekateri seveda vse dejavnosti na prostem jemljejo zelo resno, kar je dokazal tudi moški iz naselja Bijelo Brdo pri Osijeku.

Tam je nastal ogromen snežak, večjega je težko najti, njegova impresivna velikost pa je osvojila mimoidoče občane.

Ste senžaka naredili tudi pri vas? Pošljite nam fotografije!

