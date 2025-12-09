Pogumne Iranke tekle brez hidžaba, organizatorja aretirali

V Iranu so po petkovem maratonu na otoku Kiš aretirali dva organizatorja tekmovanja, ker sta ženskam dovolila nastop brez obveznega hidžaba. Potem ko so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki tekačic v rdečih majicah in z odkritimi lasmi, je tožilec dejal, da je bila izvedba teka kršitev javnega reda in miru. Na maratonu je sodelovalo okoli 2000 žensk in 3000 moških, tekmovali pa so ločeno. Dogodek je sprožil ostre odzive. Podporniki družbenih sprememb v Iranu so prizore ocenili kot pogumno gesto žensk, ki zavračajo stroge predpise glede oblačenja, državno vodstvo pa je dejanje ostro obsodilo in zatrdilo, da so pravila glede hidžaba nedotakljiva.

V pridržanju je Mahsa Amini umrla v še vedno nepojasnjenih okoliščinah.

Vprašanje obveznega pokrivanja las tako ostaja ključna točka razprav o prihodnji smeri Irana in ali bo vztrajal pri strogi verski zakonodaji ali se bo začel pod pritiskom javnosti in mednarodne skupnosti spreminjati. Spomini na množične proteste pred tremi leti, po smrti 22-letne Mahse Amini, so še vedno živi. Takrat je moralna policija mladenko pridržala zaradi domnevnega kršenja pravil o nošenju naglavne rute, v pridržanju pa je umrla v še vedno nepojasnjenih okoliščinah. Njena smrt je sprožila največje proteste v državi po desetletjih, ženske pa so v znak upora javno zažigale svoje hidžabe. Pri tem so jih množice ljudi navdušeno podprle.