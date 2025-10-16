  • Delo d.o.o.
IKEA

Pohištveni velikan v težavah, upad prihodkov zaradi znižanja cen in varčevanja potrošnikov

Potrošniki odlašajo z odločitvijo za prenovo svojih domov ali nakup novega pohištva.
FOTO: Joel Saget/Afp
FOTO: Joel Saget/Afp
STA, N. B.
 16. 10. 2025 | 14:49
 16. 10. 2025 | 15:30
1:55
A+A-

Švedski pohištveni velikan Ikea je v poslovnem letu 2024-2025, ki se je izteklo z avgustom, zaradi znižanja cen in varčevanja potrošnikov zabeležil upad prihodkov. Ti so znašali 44,6 milijarde evrov, kar je odstotek manj kot leto prej, so danes sporočili iz trgovca. Količinsko se je prodaja povečala, prav tako je poraslo število kupcev.

»V zadnjih dveh letih smo dajali prednost nižjim cenam, obsegu prodaje in rasti števila strank,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal izvršni direktor Iekine družbe Inter Ikea Jon Abrahamsson Ring.

Podjetje je v zadnjih dveh letih znižalo cene za 10 odstotkov, da bi spodbudilo prodajo v svojih spletnih in fizičnih trgovinah.

Hkrati se že nekaj let zapored zmanjšuje zaupanje potrošnikov, je dejal Abrahamsson Ring. Posledično potrošniki odlašajo z odločitvijo za prenovo svojih domov ali nakup novega pohištva. »In tega ne opažamo le v eni regiji. Opažamo na vseh 63 trgih,« je povedal.

Abrahamsson Ring je pozval tudi k »predvidljivi in dosledni« carinski politiki, potem ko so ta teden začele veljati nove carine ameriškega predsednika Donalda Trumpa na uvožen les, pohištvo in kuhinjske omare.

Velik del Ikejinega pohištva, ki se prodaja v ZDA, je uvožen iz Evrope, zaradi česar zanj veljajo 15-odstotne carine, kot sta se Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dogovorila s trgovinskim sporazumom, sklenjenim julija. Podjetje tako ni obremenjeno z novimi 25-odstotnimi carinami, uvedenimi za določeno oblazinjeno pohištvo in kuhinjske omarice.

