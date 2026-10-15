Pojavil se je od nikoder: skrivnostni blisk zmedel astronome (VIDEO)

Zagonetni blisk infrardeče svetlobe se je pojavil v enem najbolj temeljito raziskanih delov vesolja. Astronomi zdaj poskušajo ugotoviti, zakaj med prejšnjimi opazovanji na istem mestu niso zaznali nobenega vidnega vira svetlobe. Signal je Nasin vesoljski teleskop James Webb (JWST) zaznal dvakrat, avgusta in novembra 2023, med posnetkoma pa je minilo 88 dni. Najbolj nenavadno je, da astronomi kljub desetletjem preučevanja tega dela neba še vedno ne vedo, kaj je povzročilo signal. Odkritje izvira iz Hubblovega ultra globokega polja (Hubble Ultra Deep Field), območja vesolja v južnem ozvezdju Peči. Vesoljski teleskop Hubble, skupni projekt ameriške vesoljske agencije Nasa in Evropske vesoljske agencije (ESA), je to območje opazoval več kot 270 ur. Na posnetkih je skoraj 10.000 galaksij. Številna predhodna opazovanja so znanstvenikom omogočila primerjavo novih podatkov z že obstoječimi.

Ameriški astrofizik Mason Huberty z Univerze v Minnesoti in njegovi sodelavci so preizkusili nenavaden način iskanja doslej neodkritih vesoljskih objektov z uporabo Webbovega bližnjeinfrardečega spektrografa NIRSpec. Namesto da bi instrument usmerili proti objektom, ki so bili na posnetkih že znani, so odprli skoraj vse njegove drobne zaslonke. Zaprli so le tiste, ki ustrezajo znanim objektom v ospredju, da njihova svetloba ne bi motila meritev. Uporabljena metoda, imenovana večkratna koronagrafija za spektroskopijo brez rež (MOCSS), zbrano svetlobo razdeli glede na valovno dolžino. Astronomi nato iščejo emisijske črte – značilne signale, ki nastanejo, ko atomi ali molekule sproščajo energijo v obliki svetlobe.

Šest znanih signalov in ena velika uganka

Šest zaznanih signalov, ki so ustrezali merilom raziskave, so povezali z znanimi oddaljenimi galaksijami. Sedmi je bil drugačen. Šlo je za izrazito emisijsko črto infrardeče svetlobe z valovno dolžino približno 1,6 mikrometra, ki je ni spremljala nobena druga značilna črta. Prav tako ni bilo videti nobenega vira, ki bi jo pojasnil. Signal se je zanesljivo pojavil v štirih skupinah združenih ekspozicij, posnetih iz dveh različnih opazovalnih kotov. Takšno ujemanje otežuje razlago, da je šlo zgolj za napako instrumenta.

Še bolj nenavadno je, da njegova svetlost nakazuje, da bi ga moral teleskop Webb zaznati že med opazovanji v okviru raziskave JADES oktobra 2022, če bi takrat že obstajal. Vendar niti Hubblova niti Webbova prejšnja opazovanja niso pokazala tega skrivnostnega objekta.

Štiri možne razlage, a nobena ni prepričljiva

Avtorji raziskave, objavljene v znanstveni reviji The Astrophysical Journal, so preučili možnost, da signal izvira iz galaksije iz zgodnjega vesolja. Vendar bi njeno sevanje težko prodrlo skozi nevtralni vodik, ki je takrat napolnjeval vesolje. Če bi šlo za novejšo galaksijo, bi pričakovali tudi druge emisijske črte. Obe razlagi dodatno otežuje dejstvo, da signala ni v podatkih omenjene raziskave JADES.

Tudi eksplozija supernove bi morala ustvariti še eno prepoznavno emisijsko črto, zato ta možnost ne pojasni vseh opažanj. Signal bi lahko povzročila tudi črna luknja, ki raztrga zvezdo, vendar za takšno razlago trenutno ni dovolj dokazov. Ker se vesolje širi, se valovne dolžine svetlobe, ki potuje skozi njega, podaljšujejo. Zato ena sama emisijska črta ne zadostuje za določitev oddaljenosti vira ali ugotovitev, za kakšen objekt gre. »Ta objekt je izjemno nenavaden in omogoča raziskovanje ekstremnih fizikalnih razmer,« pišejo avtorji raziskave, kot poroča portal ScienceAlert.

Raziskovalci na koncu poudarjajo, da bodo potrebna podrobnejša opazovanja, s katerimi bi lahko zaznali dodatne emisijske črte, določili oddaljenost vira in pojasnili izvor skrivnostnega sevanja, poroča Dnevnik.hr.