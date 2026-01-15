Polarni mraz se vrača! Napovedujejo ga že konec januarja ...

Po decembru, ki je minil z večinoma stabilnim vremenom, je januar prinesel ohladitev in sneg. Velik del Evrope je trenutno pod snežno odejo, kar ustvarja pogoje za razvoj hladne kontinentalne anticiklonalne situacije in nadaljevanje zimskih razmer. Kljub temu, da nas čakajo toplejši dnevi, ki so v nižinah že pobrali sneg, se že razvija tudi širok sibirsk anticiklon, ki bi proti koncu meseca lahko usmeril zelo hladen, morda celo polarni zrak proti jugu. Vpliv atlantskih ciklonov je oslabil, zato v prihodnjem obdobju ni pričakovati dolgotrajnih južnih vetrov, piše IstraMet.

Napovedi kažejo na postopni razvoj novih zimskih razmer. Že od nedelje se bodo temperature zraka spustile na raven, ki je povprečna za to obdobje leta, hkrati pa bodo prisotni burja in severovzhodni vetrovi. To bo uvod v obdobje stabilnejšega in sončnega vremena, z jutranjimi minusi in prijetnimi dnevnimi temperaturami. V prihodnjih dneh ni pričakovati večjih meteoroloških motenj.

Možen prodor polarnega mraza konec meseca

Pomembnejša sprememba je možna konec januarja, pod vplivom vztrajnega sibirskega anticiklona. Takšen razvoj sinoptične situacije bi lahko premaknil polarni zrak proti jugu, morda vse do Sredozemlja, pri čemer bi del tega hladnega zraka lahko dosegel tudi naše kraje. Za natančnejše napovedi je še prezgodaj.