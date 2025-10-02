Policija po napadu pred sinagogo: Šlo je za teroristični napad (FOTO)

Britanska policija je današnji napad pred sinagogo v Manchestru, v katerem sta bila ubita dva človeka, štirje pa ranjeni, razglasila za teroristični incident. Potrdili so tudi smrt napadalca, ki so ga policisti med incidentom ustrelili. V zvezi z incidentom so aretirali še dva človeka.

Policisti so potrdili, da je šlo za teroristični napad. FOTO: Oli Scarff/Afp

Pri sinagogi Heaton Park v okrožju Crumpsall na severu Manchestra je moški z avtomobilom danes zapeljal v ljudi. Po navedbah enega izmed očividcev je napadalec z nožem udarjal tudi po oknu in želel vstopiti v sinagogo, preden ga je policija zaustavila z nekaj opozorilnimi streli, nato pa ustrelila.

Policija je na novinarski konferenci napad razglasila za teroristični incident. Ob tem je sporočila, da poznajo identiteto napadalca, vendar je zaradi varnostnih razlogov na kraju dogodka v tej fazi še ne morejo potrditi. Policisti so pred tem na prizorišču aretirali še dve osebi.

Rešil jih je rabin

V sinagogi je bilo v času napada večje število ljudi, saj so ob 9. uri začeli z jutranjimi molitvami ob najpomembnejšem judovskem prazniku jom kipur.

Ljudje so povsem pretreseni. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

Britanski mediji so po tragediji govorili s pričami, ki so bile v času napada v nabito polni sinagogi, in povedale so, da »svoja življenja dolgujejo pogumnemu rabinu«, ki je zabarikadiral vrata sinagoge, ko je zaznal, da se zunaj dogaja nekaj zloveščega.

»Rabin Walker je bil neverjetno miren, zaprl je vrata sinagoge, da bi mu preprečil vstop. Vse je zabarikadiral v sinagogo. Je junak, lahko bi bilo še veliko huje,« je za Daily Mail dejala Chawa Levin.