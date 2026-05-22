Policija razbila tihotapsko mrežo, z baloni v državo švercali blago! Med osumljenimi 13 pripadnikov policije in mejne straže

Litovske oblasti so v obsežni operaciji proti kriminalnim skupinam, ki s pomočjo meteoroloških balonov v državo tihotapijo blago iz Belorusije, pridržale 27 oseb, med njimi 13 policistov in pripadnikov mejne straže, je danes sporočila litovska policija. Osumljeni so sodelovanja z beloruskimi tihotapci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pridržani naj bi beloruskim tihotapcem pomagali organizirati tihotapsko shemo. Pri tem naj bi uporabljali naprave GPS in šifrirano komunikacijo, s čimer so natančno sledili mestom pristanka balonov. Pretihotapljeno blago so nato pobrali in kasneje prodali. Med osumljenimi je 13 pripadnikov policije in mejne straže. Po navedbah litovskih oblasti so tihotapske operacije ogrožale nacionalne, gospodarske in varnostne interese ter civilno letalstvo in javno varnost. Med operacijo je litovska policija izvedla skupno 74 preiskav, po njihovih navedbah pa je sodelovanja s tihotapci osumljenih skupno 49 oseb. Litovska premierka Inga Ruginiene je ob današnjih pridržanjih dejala, da je aretacija več kot ducat uradnikov zelo boleča novica za državo in družbo. Aretacije pa so dokaz, da organi pregona ukrepajo, je dodala.

V litovski zračni prostor so lani pogosto vdirali meteorološki baloni iz Belorusije, ki so večkrat zmotili litovski letalski promet in ustavili delovanje letališča v Vilni. Zaradi preletavanja večjega števila balonov so v državi konec lanskega leta razglasili izredno stanje. Poostrili so tudi kazni za tihotapce, ki jim zdaj grozijo takojšnje zaporne kazni, še poroča dpa.