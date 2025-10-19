Policija uvedla preiskavo zoper princa Andrewa

Metropolitanska policija je sprožila preiskavo proti princu Andrewu po tem, ko je britanski časnik The Mail on Sunday razkril, kako je osramočeni princ vpletel policijo v kampanjo blatenja Virginie Giuffre, ki ga je obtožila, da jo je spolno zlorabil.

Šokantno elektronsko sporočilo, ki ga je pridobil omenjeni časnik, med drugim razkriva, kako je Andrew svojega telesnega stražarja prosil, naj izbrska čim več umazanih podrobnosti o Virginii Giuffre, ki bi jih nato lahko uporabil proti njej, ter mu posredoval njen datum rojstva in sicer zaupno številko socialnega zavarovanja.

Andrew o tem pozneje povedal Edu Perkinsu, namestniku tiskovnega predstavnika pokojne kraljice Elizabete II., očitno je bil princ, ki ga mnogi na Otoku opisujejo kot nadvse arogantnega in samovšečnega, tako prepričan, da bo skrivnost ostala znotraj zidov palače, da ni razmislil o morebitnih posledicah.

Ali je prinčev telesni stražar njegovi prošnji tudi ugodil, ni znano.

Tiskovni predstavnik metropolitanske policije je za britanske medije uvedbo preiskave potrdil: »Zavedamo se poročanja medijev in aktivno preiskujemo podane trditve.«

Princ Andrew je sicer zaradi vseh afer, v katere se je spet zapletel, v petek popoldan sporočil, da se odpoveduje vsem plemiškim nazivom, ki so mu še ostali. Tako med drugim ni več vojvoda Yorški, naziv vojvodinja je izgubila tudi njegova bivša žena Sarah Ferguson. Andrew je tako le še princ, ker je bila njegova mama vladarica, mu tega naziva ne morejo vzeti.