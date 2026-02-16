  • Delo d.o.o.
KARNEVALI PO SVETU

Policija z izvirno taktiko: oblekli kostume in polovili lopove

Na karnevalih po svetu tudi aretacije in protesti. Na Hrvaškem na grmadi zažgali lutko političarke.
Takole preoblečenih policistov nepridipravi niso pričakovali. FOTO: Pablo Porciuncula/Afp

Takole preoblečenih policistov nepridipravi niso pričakovali. FOTO: Pablo Porciuncula/Afp

Na Sambadromu v São Paulu so seveda plesali sambo. FOTO: Nelson Almeida/Afp

Na Sambadromu v São Paulu so seveda plesali sambo. FOTO: Nelson Almeida/Afp

V Dalmaciji je gorela lutka poslanke Oreškovićeve. FOTO: Zaslonski posnetek/Dalmacija Danas

V Dalmaciji je gorela lutka poslanke Oreškovićeve. FOTO: Zaslonski posnetek/Dalmacija Danas

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro in njegova žena Cilia Flores sta se vrnila v domovino – kot pustni maski. FOTO: Maxwell Briceno/Reuters

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro in njegova žena Cilia Flores sta se vrnila v domovino – kot pustni maski. FOTO: Maxwell Briceno/Reuters

Takole preoblečenih policistov nepridipravi niso pričakovali. FOTO: Pablo Porciuncula/Afp
Na Sambadromu v São Paulu so seveda plesali sambo. FOTO: Nelson Almeida/Afp
V Dalmaciji je gorela lutka poslanke Oreškovićeve. FOTO: Zaslonski posnetek/Dalmacija Danas
Venezuelski predsednik Nicolas Maduro in njegova žena Cilia Flores sta se vrnila v domovino – kot pustni maski. FOTO: Maxwell Briceno/Reuters
A. J.
 16. 2. 2026 | 08:05
3:49
A+A-

Ta konec tedna so se po svetu zvrstili veliki karnevali. Množice so plesale, pele in slavile – letos brez hujših tragedij. A povsem brez napetosti vendarle ni šlo. V Braziliji so policisti lovili žeparje v filmskih kostumih, v São Paulu je zaradi nevarne gneče posredovalo tožilstvo, na Hrvaškem pa spet buri duhove sežig politične lutke.

Kradli telefone

Na največjem karnevalu na svetu v Riu de Janeiru so policisti pritegnili pozornost z nenavadno taktiko. Preoblekli so se v tatove iz serije Money Heist in v Jasona iz grozljivke Petek, 13. A maske niso služile zabavi. Omogočile so jim, da so se zlili z množico in ujeli nepridiprave, ki so kaos izkoristili za kraje, zlasti mobilnih telefonov. Po poročilih so prijeli dvojico z ukradenimi napravami. Podobno so ravnali tudi v São Paulu. Policisti, preoblečeni v like iz filma Izganjalci duhov, so v središču mesta prijeli žensko, ki je imela pri sebi 12 ukradenih telefonov. Dan prej so policisti, oblečeni v vesoljce, ujeli moškega s tremi telefoni, skritimi pod oblačili.

Blagoslovljena družba, ki se veseli, ko ženska gori na grmadi.

Tatvine mobilnih telefonov ostajajo velik problem. V Braziliji se je njihovo število z okoli 980.000 primerov leta 2022 zmanjšalo na približno 850.000 leta 2024, a strah pred krajo in oboroženimi ropi ostaja velik. Raziskave javnega mnenja nasilje in kriminal še naprej uvrščajo med največje skrbi prebivalcev. Med karnevalskimi povorkami na ulici v São Paulu je prišlo do nevarne gneče. Dva velika bloka sta se znašla na ozki trasi ob istem času. Množica se je stisnila, ljudje so poročali o težkem dihanju in pritisku na zaščitne ograje, nekateri so se povzpeli na robnike in mobilne sanitarije, da bi se rešili iz primeža. Razmere so bile tako resne, da so državni tožilci začeli formalno preiskavo. Ugotavljajo, ali so organizatorji in mestne oblasti ustrezno načrtovali varnostne ukrepe ter ali je bila ogrožena varnost obiskovalcev.

Na Sambadromu v São Paulu so seveda plesali sambo. FOTO: Nelson Almeida/Afp
Na Sambadromu v São Paulu so seveda plesali sambo. FOTO: Nelson Almeida/Afp

Hrvaška krnjoša

V Dalmaciji je gorela lutka poslanke Oreškovićeve. FOTO: Zaslonski posnetek/Dalmacija Danas
V Dalmaciji je gorela lutka poslanke Oreškovićeve. FOTO: Zaslonski posnetek/Dalmacija Danas
Karneval je tudi prostor za družbena sporočila. V São Paulu so člani tradicionalnih karnevalskih skupin protestirali, ker je mesto finančno podprlo le 100 od 627 prijavljenih skupin. Opozorili so, da takšna selekcija ogroža raznolikost in prihodnost uličnega karnevala. V Riu pa je tradicionalna pasja parada Blocão v četrti Barra da Tijuca dobila tudi resnejši ton. Udeleženci so opozorili na nasilje nad živalmi in zahtevali strožje kazni za storilce, potem ko so javnost pretresli primeri krutega ravnanja s hišnimi ljubljenčki.

Za nekaj pustnega razburjenja so znova poskrbeli v Kaštel Sućurcu na Hrvaškem. Tam vsako leto na koncu karnevala sežgejo lutko krnjo, ki simbolizira vse nesreče preteklega leta. Letos so za krnjo izbrali poslanko Dalijo Orešković. Kot poroča Dalmacija danas, je poslanka odziv sprejela z ironijo. »Blagor Sućurcu, da me ima za krnjošo! Blagoslovljena družba, ki se veseli, ko ženska gori na grmadi, naj gori, četudi samo med karnevalom! In blagoslovljen je moj kompliment, ta krnjoša sploh ne izgleda slabo, vam povem. Naj ostane ta krnjoša še mnogo, mnogo let,« je zapisala 48-letnica na družbenem omrežju.

