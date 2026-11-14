Policista, ki sta ustavila morilca v Krakovu, denarno nagrajena, a za to jima je vseeno: »Ali je kolega Kuba živ?«

Teden dni po krvavem strelskem napadu v poljskem Krakovu prihajajo spodbudne novice o zdravstvenem stanju dveh policistov, ki sta z lastnimi življenji tvegala, da bi ustavila napadalca. Štiriindvajsetletni Jakub Kulik in 27-letni Artur Morański sta pri zavesti, njuno stanje je stabilno, zdravniki pa poročajo o postopnem izboljšanju. Kljub temu poškodbe ostajajo resne, predvsem Morańskega pa čaka še več zahtevnih operacij.

Kot smo že poročali, so bile prve besede Morańskega, ko se je prebudil iz umetne kome: »Ali je kolega Kuba živ?« S tem je mislil svojega policijskega kolega, ki je bil v strelskem obračunu še huje poškodovan.

Po hudi preizkušnji sta se končno videla

Ker okrevata v različnih bolnišnicah, so jima zdravniki v ponedeljek omogočili videoklic. Pobudo je dal policist, ki si je prej opomogel. Kot je razkril malopoljski vojvoda Krzysztof Jan Klęczar, je bilo srečanje zelo čustveno. Policista sta se med pogovorom medsebojno spodbujala, še posebej tisti, ki se je prej prebudil iz kome. Pogovor naj bi obema dal dodatno moč za okrevanje. Kulik, ki je bil med posredovanjem trikrat ustreljen, ostaja v bolnišnici Janeza Pavla II. v Krakovu. Njegovo stanje je resno, a stabilno.

Morański, ki je utrpel poškodbe roke in pljuč, je bil medtem premeščen v vojaško bolnišnico. V sredo je prestal operacijo poškodovanega komolca, s katero so zdravniki začeli zahtevno rekonstrukcijsko zdravljenje. Pred njim je še več posegov, ki jim bo sledila dolgotrajna rehabilitacija. Kdaj se bosta policista lahko vrnila domov, zdravniki za zdaj še ne napovedujejo.

Vsakemu 22.000 evrov, prejela sta tudi odlikovanji

Pogum obeh mladih policistov na Poljskem ni ostal neopažen. Predsednik države Karol Nawrocki ju je obiskal v bolnišnici in jima osebno podelil visoki državni odlikovanji, častniški križ reda preporoda Poljske. Vodstvo policije je poleg tega odločilo, da bo vsak od njiju prejel 100.000 zlotov, kar je približno 22.000 evrov finančne pomoči. Zagotovljena jima bo tudi podpora pri nadaljnjem zdravljenju in rehabilitaciji.

Njuna zgodba je odmevala celo v Združenih državah Amerike. Združenje newyorških policistov poljskega rodu je njunemu nadrejenemu poslalo pismo, v katerem so izrekli spoštovanje njuni požrtvovalnosti in pogumu. V Krakovu so njuna velika portreta izobesili tudi na oknih gledališča Juliusz Słowacki, kjer sta postala simbol poguma med letošnjim praznovanjem poljskega dneva neodvisnosti.

V bolnišnicah še vedno deset poškodovanih

Spomnimo, do krvavega napada je prišlo v soboto, 7. novembra, ko je 24-letni Michał Oksiński z avtomobilom zapeljal na osrednji krakovski trg in začel streljati na mimoidoče. Ubil je šest ljudi, več drugih pa ranil. Med posredovanjem sta se z njim spopadla Kulik in Morański, ki sta ga kljub hudim poškodbam uspela obvladati. Napadalec je bil tudi sam ustreljen, v ponedeljek pa je v bolnišnici umrl.

Po zadnjih podatkih, objavljenih v soboto, 14. novembra, se v petih krakovskih bolnišnicah še vedno zdravi deset poškodovanih. Njihovo stanje je stabilno, vendar bodo nekateri zaradi hudih poškodb potrebovali dolgotrajno zdravljenje. Za oba policista je življenjska nevarnost očitno mimo, toda njuna bitka za popolno okrevanje se še zdaleč ni končala.