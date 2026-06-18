Policistka službeno pištolo posodila za umor

PRELOŽILI SODBO

V Srbiji spet preložili sodbo zaradi smrti Slovenca Tomaža Kostelnika. Tokrat niso imeli dovolj paznikov, da bi morilca lahko privedli na sodnijo.

Čeprav je na prvostopenjskem sodišču v srbskem Somborju vse že kar dolgo pripravljeno za razglasitev sodbe domnevnima krvnikoma Slovenca Tomaža Kostelnika, se tudi tamkajšnje pravosodje ubada s podobnimi težavami kot slovensko – kroničnim pomanjkanjem pravosodnih policistov. In tudi zadnja obravnava je bila preklicana, saj so iz kaznilnice v Sremski Mitrovici sporočili, da nimajo dovolj paznikov, da bi Predraga P. pripeljali na zatožno klop. Somborska sodna tiskovna predstavnica Manela Operta Podunavac je nato sporočila, da se vse skupaj preloži na 9. julij. Truplo v sadovnjaku Razglasitev ...