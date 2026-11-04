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Političarka slovenskih korenin v ZDA piše zgodovino (FOTO)

Amy Klobuchar je bila izvoljena za guvernerko Minnesote.
Amy Klobuchar je bila v zveznem senatu od leta 2007, leta 2020 se je potegovala tudi za predsedniško nominacijo demokratske stranke. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp
Amy Klobuchar je bila v zveznem senatu od leta 2007, leta 2020 se je potegovala tudi za predsedniško nominacijo demokratske stranke. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp
STA, B. K. P.
 4. 11. 2026 | 11:22
 4. 11. 2026 | 11:22
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Dolgoletna senatorka slovenskega rodu, demokratka Amy Klobuchar je bila na torkovih volitvah v ZDA izvoljena za guvernerko zvezne države Minnesota. Po poročanju agencije AP je na guvernerskih volitvah dobila 55,49 odstotka glasov ter premagala republikanko Liso Demuth. »Hvala, Minnesota. Počaščena sem, da sem zaslužila vaše zaupanje. Lotimo se dela,« je ob tem na družabnem omrežju X zapisala Klobuchar.

Klobuchar je bila v zveznem senatu od leta 2007, leta 2020 se je potegovala tudi za predsedniško nominacijo demokratske stranke, a je nato iz tekme izstopila ter podprla kasnejšega predsednika Joeja Bidna. Klobuchar bo na položaju nasledila Tima Walza, ki se ni potegoval za nov mandat.

Demokrati sicer guvernerski položaj v Minnesoti zasedajo od leta 2011. V zadnjem letu so v tej zvezni državi potekali protesti po odmevnih incidentih, ko so agenti Zvezne službe za priseljevanje (Ice) ubili dva civilista. Med kampanjo je bila tudi Klobuchar večkrat kritična do delovanja zveznih agentov. 66-letna Klobuchar, ki je že leta med najbolj priljubljenimi politiki v Minnesoti, je slovenskega rodu po očetovi strani, po materini strani pa ima korenine v Nemčiji in Švici. Njen oče Jim Klobuchar je bil v Minnesoti znan športni in politični novinar, njegova starša pa sta se priselila iz Bele krajine. 

Amy Klobuchar je bila v zveznem senatu od leta 2007, leta 2020 se je potegovala tudi za predsedniško nominacijo demokratske stranke. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp
Amy Klobuchar je bila v zveznem senatu od leta 2007, leta 2020 se je potegovala tudi za predsedniško nominacijo demokratske stranke. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp

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