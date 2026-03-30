Političarko ustavili, ko je po avtocesti divjala z 202 km/h: »Mudilo se mi je k frizerju«

Črno Goro je konec lanskega leta pretresla afera, v kateri je imela eno glavnih vlog tamkajšnja političarka in nekdanja vladna uslužbenka Mirjana Pajković. Ta naj bi izsiljevala nekdanjega kolega, prav tako vladnega uslužbenca Dejana Vukšića, on pa naj bi Pajkovićevi grozil. Predmet spora, zaradi katerega sta oba tudi odstopila s položajev, so bili intimni posnetki, ki so se znašli v javnosti, da se je to zgodilo, pa je Pajkovićeva krivila Vukšića, on je vpletenost seveda zanikal. Komaj se je prah okrog afere s posnetki nekoliko polegel, pa se je postavna svetlolaska že znašla sredi novega. Pred dnevi so jo namreč ustavili policisti, ko je po avtocesti divjala s kar 202 km/h. Da je res vozila prehitro, je nekdanja državna sekretarka na črnogorskem ministrstvu za človekove in manjšinske pravice, za portal 24sata tudi priznala, prav tako, da so ji policisti zaradi prehitre vožnje zasegli avtomobil.

»To postaja škandal, sramota. Rekli so mi, da mi bodo vzeli mobilni telefon, a sem jih prepričala, da tega ne smejo storiti. Testirali so me tudi na droge in alkohol, vse je bilo negativno. Sodnik je tudi izjavil, da so kršili zakon, ker so me testirali na opiate izven vozila, na policijski postaji,« je za omenjeni portal dejala Pajkovićeva, ki so jo policisti v začetku marca dolgih sedem ur zasliševali glede domnevnih povezav z Nikolo Drecunom, domnevnim članom zloglasnega Kavaškega klana. Tudi to je političarka takrat zanikala, tokrat pa je pojasnila tudi, zakaj je vozila tako hitro: »Mudilo se mi je k frizerju.« Mirjana Pajković je sicer prepričana, da so jo oblasti »dobile na muho«, ker je opozarjala na nekatere nepravilnosti, ki se dogajajo v črnogorski vladi. »Nenehno sem tarča zlorab, groženj, šikaniranja, mislim, da bi radi na mojem primeru opozorili, kaj se zgodi, če nekdo opozarja in pokaže na stvari, ki jih vodilni hočejo prikriti,« je še dejala.