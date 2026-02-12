Politična bomba! Vrnitev nekoč najvplivnejše evropske političarke? Omenja se tudi, na kateri položaj

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel bo 20. februarja, prvič po koncu svojega kanclerskega mandata, prisostvovala strankarskemu kongresu CDU. Novica je v Nemčiji takoj sprožila ugibanja o njeni vrnitvi na politični oder po petih letih upokojitve.

Špekulira se, da bi lahko leta 2027 kandidirala za zvezno predsednico

Njen prihod na kongres CDU pomeni, da bo nekdanja kanclerka prisotna, ko bo Friedrich Merz, njen naslednik, iskal ponovno izvolitev za predsednika stranke. To je razmeroma presenetljivo, saj kanclerja in njegovo predhodnico iz CDU že dolgo povezuje politično sovraštvo.

Njena politična dediščina Politična dediščina Angele Merkel še naprej povzroča razprave. Med migrantsko krizo leta 2015 je sprejela odločitev o sprejemu stotin tisočev beguncev v Nemčijo, kar je utrdilo njen mednarodni ugled v liberalnih krogih, vendar povzročilo razkole v državi in prispevalo h krepitvi desnice, zlasti AfD. Pred tem je med krizo evroobmočja Merkelova oblikovala evropske pakete pomoči in fiskalne discipline ter si s tem pridobila ugled najvplivnejše evropske političarke.

Različna stališča glede strateške usmeritve krščanskih demokratov so privedla do razhoda med Merkel in Merzem. Nekdanja kanclerka je Merza večkrat javno kritizirala, tako kot vodjo opozicije kot pozneje kot kanclerja. Resolucijo o migracijah, ki je bila sprejeta v Bundestagu med volilno kampanjo in je bila izglasovana skupaj z AfD, je označila za napako. Zavrača tudi Merzevo politiko vračanja migrantov na nemških mejah, navaja Morgen Post. Prav v tem nekateri vidijo razlog, zakaj se v krogih opozicijskih Zelenih in deloma tudi socialdemokratskega SPD pojavlja ideja, da bi lahko Merkel delovala kot protiutež Merzu in krepitvi desnice.

Kot predsednica ne bi imela izvršilnih pristojnosti, bi pa imela simbolni in moralni avtoritet. Njena kandidatura bi lahko poslala sporočilo kontinuitete in zmernosti, ki je v nasprotju s tršimi stališči Friedricha Merza. Hkrati je Merkel še vedno priljubljena pri delu članstva CDU, kar bi Merzu potencialno otežilo, da bi se takšni ideji odkrito zoperstavil.

Politična dediščina Angele Merkel še naprej povzroča razprave. Foto: Reuters

Kot piše Focus.de, bi lahko Zeleni, da bi postavili aktualnega predsednika vlade Merza v težak položaj, Merklovo predlagali za najvišjo funkcijo v državi. Ta scenarij domnevno povzroča pretres znotraj CDU/CSU.

Oglasila se je Merklova

Sama je govorice o morebitni kandidaturi zanikala. Na vprašanje časnika Focus, ali si lahko predstavlja, da bi to storila, je tiskovni predstavnik nekdanje kanclerke odgovoril: »Ne.«