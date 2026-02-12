  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SAMA SI MENDA TEGA NE PREDSTAVLJA

Politična bomba! Vrnitev nekoč najvplivnejše evropske političarke? Omenja se tudi, na kateri položaj

Politična dediščina Angele Merkel še naprej povzroča razprave.
Angela Merkel. Foto: Reuters 
Angela Merkel. Foto: Reuters 
M. U.
 12. 2. 2026 | 17:15
2:59
A+A-

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel bo 20. februarja, prvič po koncu svojega kanclerskega mandata, prisostvovala strankarskemu kongresu CDU. Novica je v Nemčiji takoj sprožila ugibanja o njeni vrnitvi na politični oder po petih letih upokojitve.

Špekulira se, da bi lahko leta 2027 kandidirala za zvezno predsednico

Njen prihod na kongres CDU pomeni, da bo nekdanja kanclerka prisotna, ko bo Friedrich Merz, njen naslednik, iskal ponovno izvolitev za predsednika stranke. To je razmeroma presenetljivo, saj kanclerja in njegovo predhodnico iz CDU že dolgo povezuje politično sovraštvo.

Njena politična dediščina

Politična dediščina Angele Merkel še naprej povzroča razprave. Med migrantsko krizo leta 2015 je sprejela odločitev o sprejemu stotin tisočev beguncev v Nemčijo, kar je utrdilo njen mednarodni ugled v liberalnih krogih, vendar povzročilo razkole v državi in prispevalo h krepitvi desnice, zlasti AfD. Pred tem je med krizo evroobmočja Merkelova oblikovala evropske pakete pomoči in fiskalne discipline ter si s tem pridobila ugled najvplivnejše evropske političarke.

Različna stališča glede strateške usmeritve krščanskih demokratov so privedla do razhoda med Merkel in Merzem. Nekdanja kanclerka je Merza večkrat javno kritizirala, tako kot vodjo opozicije kot pozneje kot kanclerja. Resolucijo o migracijah, ki je bila sprejeta v Bundestagu med volilno kampanjo in je bila izglasovana skupaj z AfD, je označila za napako. Zavrača tudi Merzevo politiko vračanja migrantov na nemških mejah, navaja Morgen Post. Prav v tem nekateri vidijo razlog, zakaj se v krogih opozicijskih Zelenih in deloma tudi socialdemokratskega SPD pojavlja ideja, da bi lahko Merkel delovala kot protiutež Merzu in krepitvi desnice.

image_alt
Merklova ob slovesu zaskrbljena, to je sporočila Nemcem

Kot predsednica ne bi imela izvršilnih pristojnosti, bi pa imela simbolni in moralni avtoritet. Njena kandidatura bi lahko poslala sporočilo kontinuitete in zmernosti, ki je v nasprotju s tršimi stališči Friedricha Merza. Hkrati je Merkel še vedno priljubljena pri delu članstva CDU, kar bi Merzu potencialno otežilo, da bi se takšni ideji odkrito zoperstavil.

Politična dediščina Angele Merkel še naprej povzroča razprave. Foto: Reuters 
Politična dediščina Angele Merkel še naprej povzroča razprave. Foto: Reuters 

Kot piše Focus.de, bi lahko Zeleni, da bi postavili aktualnega predsednika vlade Merza v težak položaj, Merklovo predlagali za najvišjo funkcijo v državi. Ta scenarij domnevno povzroča pretres znotraj CDU/CSU.

Oglasila se je Merklova

Sama je govorice o morebitni kandidaturi zanikala. Na vprašanje časnika Focus, ali si lahko predstavlja, da bi to storila, je tiskovni predstavnik nekdanje kanclerke odgovoril: »Ne.«

 

 

Več iz teme

NemčijaAngela MerkelCDUFriedrich Merzpolitika
ZADNJE NOVICE
17:10
Lifestyle  |  Stil
REŠITEV

Hitro in enostavno skrijmo nadležne kable: kanal je lahko tudi okras

Televizija na steni, internet v vsakem kotu, po steni pa plastični kvadri, ki kazijo videz prostora.
12. 2. 2026 | 17:10
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
HMELBOJSI

Mitja igra na hmeljarko

Harmonika je poseben pečat ansambla, ki ga sestavljajo trije fantje in dekle. Lani so se prvič udeležili ptujskega festivala in za besedilo prejeli tretjo nagrado.
Mojca Marot12. 2. 2026 | 17:00
16:25
Bulvar  |  Domači trači
PRELOMNICA

Tina Gaber Golob poka od ponosa, razloga pa njena postavna sestra

Temnolaski, ki bi lahko bili dvojčici, sta si zelo blizu.
12. 2. 2026 | 16:25
16:15
Bulvar  |  Zanimivosti
PRVIČ PRVAK LETA 1960

Pradedek (91) osvojil zlati medalji na trampolinu, že načrtuje nov izziv

V skoku se je obrnil za 360 stopinj in navdušil gledalce.
12. 2. 2026 | 16:15
16:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠAN

Kam je izginil Aleš (38)? Nazadnje so ga videli okoli 10. ure na območju Šenčurja

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
12. 2. 2026 | 16:05
16:00
Lifestyle  |  Polet
TO MORATE VEDETI

Kako naj jesta aktiven moški in ženska po 40. letu?

Ni problem v kruhu ali krompirju.
Miroslav Cvjetičanin12. 2. 2026 | 16:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki