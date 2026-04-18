Potres na Madžarskem, Magyar pred vso državo napovedal obračun: Zaprli bomo to tovarno laži

Péter Magyar, ki je na madžarskih volitvah prepričljivo premagal Viktorja Orbána in končal njegovo šestnajstletno vladavino, je napovedal korenite spremembe v medijskem prostoru. Ena prvih potez njegove vlade bo prekinitev informativnega programa na državnih medijih, ki jih je označil za »tovarno laži« in »propagandni stroj«.

V seriji odmevnih nastopov na Radiu Kossuth in televiziji M1 je Magyar ostro kritiziral trenutni sistem javnih občil. Poudaril je, da si vsak državljan zasluži javni servis, ki temelji na resnici, zato namerava njegova vlada sprejeti novo medijsko zakonodajo in ustanoviti neodvisnega regulatorja. Njegov nastop na televiziji M1 je bil prvi po letu in pol, kar je Magyar izkoristil za kritiko preteklega zapiranja vrat opoziciji. Izpostavil je paradoks, da je bilo potrebnih 3,3 milijona glasov in zgodovinski mandat najmočnejši stranki v državi, da je njen voditelj sploh dobil priložnost za nagovor javnosti na nacionalni televiziji.

Magyar je končal Orbanovo šestnajstletno vladavino. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

Standardi po vzoru BBC

Magyar je vsebino državnih medijev pod Orbánovo oblastjo primerjal s propagando Severne Koreje in nacistične Nemčije. Po njegovih besedah bodo vse informativne oddaje suspendirane, dokler ne bodo zagotovljeni pogoji za objektivno poročanje. Njegov cilj je vzpostaviti neodvisen javni servis po standardih britanskega BBC, pri čemer bi nadzor nad delovanjem prevzel odbor, v katerem bi sodelovale vse parlamentarne stranke. Ob tem je pojasnil: »Po sestavi vlade bo ena naših prednostnih nalog zaprtje te tovarne laži in izgradnja pravega javnega servisa, kjer bo svoj glas končno dobila tudi opozicija.«

Poleg medijske reforme Magyar stopnjuje pritisk tudi na predsednika države Tamása Sulyoka, tesnega Orbánovega zaveznika. Pozval ga je k odstopu, saj meni, da je Sulyok »nedostojen predstavljanja enotnosti madžarskega naroda« in nesposoben varovati zakonitost. Nova vlada stranke Tisza naj bi vodenje države prevzela sredi maja. Magyar ob tem poudarja, da načrtovane spremembe niso dejanje maščevanja, temveč iskrena želja po obnovi institucij, ki bodo služile vsem državljanom, ne le vladajoči eliti.