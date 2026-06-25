Politik, ki ga je odlikovala kraljica Elizabeta II., je spolni plenilec

Nekdanjega vodjo največje unionistične stranke v Severni Irski Jeffreyja Donaldsona so spoznali za krivega spolnih deliktov nad otroki, natančneje nad dvema ženskama, ko sta bili še deklici. Porota na sodišču v Newryju ga je spoznala za krivega po eni točki obtožnice za posilstvo, po 13 točkah obtožnice za neprimeren napad ter po štirih točkah obtožnice za grobo ravnanje z dvema tožnicama v obdobju med letoma 1985 in 2008. Vse obtožbe je zanikal.

Potem ko so 63-letnega Donaldsona marca 2024 aretirali in obtožili, je takoj odstopil z mesta vodje Demokratske unionistične stranke (DUP), ki jo je ustanovil protestantski duhovnik Ian Paisley na vrhuncu tri desetletja dolgega sektaškega prelivanja krvi, ki se je končalo po mirovnem sporazumu iz leta 1998.

Za politične zasluge je dobil viteški naziv.

Bil je najdlje službujoči poslanec Severne Irske v britanskem parlamentu, v katerega je bil prvič izvoljen leta 1997, dva meseca pred aretacijo pa je posredoval pri dogovoru z britansko vlado o trgovini po brexitu, kar je DUP omogočilo, da konča bojkot severnoirske vlade, ki je delila oblast. Kraljica Elizabeta II. ga je leta 2016 odlikovala z viteškim nazivom za njegove politične zasluge.

Porota je ugotovila, da je Donaldsonova žena Eleanor svojemu možu pomagala in ga podpirala. Tudi ona je obtožbe zavrnila. Sodišče je prejšnji mesec presodilo, da zaradi težav z duševnim zdravjem ni sposobna za sojenje, kar pomeni, da se ne more soočiti s kazensko obsodbo. Namesto tega je bila porota pozvana, naj odloči, ali je storila kazniva dejanja ali ne, ne pa o tem, ali je kriva ali nedolžna, povzema Novi list.