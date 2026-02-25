Poljaki sprožili alarm in objavili fotografije: »Odkrili smo ruske tajne tunele, ki vodijo v Evropo«

Rusija po podzemnih tunelih iz Belorusije v Evropo pošilja migrante kot del hibridnega vojskovanja proti Zahodu. Belorusija, država, ki jo štejejo za marioneto Vladimirja Putina, na čelu katere je diktator Aleksander Lukašenko, je angažirala strokovnjake z Bližnjega vzhoda z »visoko stopnjo ekspertize« za projektiranje in kopanje tunelov, so poljski uradniki povedali za The Telegraph. Ta taktika predstavlja novo eskalacijo kremeljskega hibridnega vojskovanja proti Evropi, v katerem je Minsk poskušal prenesti desetine tisoč migrantov preko vzhodne meje Poljske.

Poljski viri navajajo, da so specialisti, ki so projektirali in kopali tunele, imeli »visoko stopnjo strokovnosti«. Čeprav je težko z gotovostjo določiti, katere skupine so sodelovale, se kot možni akterji omenjajo kurdski borci, Islamska država ter iranske paravojaške skupine.

Vladimir Putin z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom. FOTO: Mikhail Metzel Via Reuters

Štirje tuneli v enem letu

Pripadniki enote Podlaskie so odkrili štiri tunele pod mejo z Belorusijo, vsi izkopani v letu 2025, je izjavila poljska podpolkovnica Katarzyna Zdanowicz iz poljske mejne službe. Dodala je, da fizične in elektronske varovalne ukrepe, vključno s termovizijskimi kamerami in detekcijskimi sistemi, omogočajo takojšen odziv na vsak poskus nezakonitega prehoda meje, tudi pod zemljo. Eden največjih tunelov je bil odkrit sredi decembra, blizu vasi Narewka na vzhodu Poljske. Preko njega je prešlo 180 migrantov, večinoma iz Afganistana in Pakistana, večina pa je bila aretirana takoj po prihodu na poljsko stran. Po poljskih podatkih je bil tunel visok približno 1,5 metra, z vhodom skritim v gozdu na beloruski strani. Segal je okoli 50 metrov v Belorusiji in še deset metrov na poljskem ozemlju. Policija je objavila tudi posnetke, na katerih je viden ozki prehod, podoben plazečemu hodniku, utrjen z betonskimi oporniki, da se prepreči zrušitev, kot tudi fotografije dela 130 aretiranih migrantov.

Redki imajo izkušnje z gradnjo tunelov

Vojaški strokovnjaki poudarjajo, da so edine bližnjevzhodne skupine, znane po sposobnosti gradnje takšnih tunelov: Hamas v Gazi, Hezbollah v Libanonu, nekatere frakcije v Kurdistanu ter mogoče Islamska država. Ameriška vojaška zgodovinarka in strateginja Lynette Nusbacher je ocenila, da je verjetno, da za tem stojijo iranske skupine. Po vojni v Libanonu 2006 je dejala, je bilo južno območje polno mešalnikov za beton, kar je jasen znak obsežne iranske gradnje tunelov. Podobne metode uporablja tudi Hamas v Gazi. Rob Campbell, strokovnjak za fortifikacije in bivši inženir britanske vojske, je po pregledu posnetkov dejal, da bi za tunele lahko stal Hamas ali Palestinski islamski džihad.

Bivša izraelska obveščevalna podpolkovnica Sarit Zehavi pa je opozorila, da iranske proxy-skupine niso edina možnost. »Imajo Hezbolah ali iranske paravojaške skupine to sposobnost? Imajo. So edine? Niso. Znanje lahko imajo tudi drugi – od kurdskih milic v Siriji do Islamske države,« je dejala. Poljski uradnik Marcin Kierwiński je prej izjavil, da so nekateri kopalci prišli iz Kurdistana, a je poudaril, da Varšava za celotno operacijo odgovornega šteje beloruski režim.

Poskus destabilizacije

V širšem kontekstu Belorusija pod Lukašenkom, ki vlada več kot 30 let, aktivno sodeluje v Putinovih poskusih destabilizacije Zahoda z migrantskimi valovi. Tudi pred rusko invazijo na Ukrajino 2022 je Minsk služil kot izhodišče za tisoče migrantov, ki so poskušali vstopiti v Poljsko, kar je Varšavo prisililo k izgradnji 200 km dolge ograje s 300 kamerami. Od začetka vojne v Ukrajini je Rusija izvedla tudi vrsto napadov z droni, požarov na evropskih letališčih ter sabotaže v tovarnah in na železnicah, ki oskrbujejo Kijev.

FOTO: Polish Border Guard Via Reuters

Kot del iste strategije je Belorusija pošiljala tudi balone s tihotapljenim blagom v sosednje države Nata, z namenom povzročiti kaos v zračnem prometu in testirati šibkosti protizračne obrambe. Sprva so bile tarče baltske države, vendar poljski uradniki trdijo, da se baloni, pogosto natovorjeni z ilegalnimi cigaretami, vse pogosteje usmerjajo proti Poljski. Varšava sporoča, da lahko odkrije in uniči vhode v tunele. Hkrati pa narašča skrb, da se vsakič, ko je en vhod zaprt, odpre nov na drugem mestu.

Namestnik ministra za notranje zadeve je celo trdil, da pojav tunelov, ki naj bi jih projektirali bližnjevzhodni strokovnjaki, kaže, kako učinkovita je poljska mejna služba.

»Kopanje tunelov pomeni, da je naša učinkovitost pri preprečevanju migracij tako visoka, da so odločili, da pripeljejo strokovnjake z Bližnjega vzhoda,« je dejal namestnik ministra za notranje zadeve Czesław Mroczek v intervjuju za poljski radio, poroča jutarnji.hr.