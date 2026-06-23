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Pomagajo pticam, ki jih prizadene vročinski val, mlade so še posebno ranljive

Ne le ljudje, tudi živali hudo trpijo, ko je prevroče. V središču Belgije jih oskrbijo in nato vrnejo v divjino.
Mlade ptice je treba tudi hraniti. FOTOGRAFIJI: Zoran Mikletic/Reuters
Mlade ptice je treba tudi hraniti. FOTOGRAFIJI: Zoran Mikletic/Reuters
A. J.
 23. 6. 2026 | 09:30
2:24
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Francijo duši vročinski val, pri čemer se živo srebro marsikje približuje 40 stopinjam Celzija ali jih presega. Belgija še ni v takem temperaturnem peklu kot Francija, a vročina že pritiska. V Namurju, kjer stoji center CREAVES, skrbijo za izčrpane divje živali, temperature pa bodo v prihodnjih dneh segale do približno 35 stopinj Celzija. Čeprav v Belgiji še ni francoskih temperaturnih rekordov, v centru že sprejemajo ptice, ki jih je vročina prizadela.

Takole udobno je začasno bivališče hudournika.
Takole udobno je začasno bivališče hudournika.

»Vročinski val močno obremenjuje divje živali. Več energije morajo nameniti vzdrževanju telesne temperature in iskanju vode, včasih na račun prehrane, rasti ali varnosti. Mlade ptice so še posebno ranljive,« opozarjajo v centru, ki že deset let sprejema poškodovane ali bolne divje živali. Trenutno so med njihovimi pacienti od vročine izčrpani hudournik, mala sova in šoja. V centru jim bodo pomagali, da se postavijo na noge, nato pa jih bodo izpustili v naravo.

Trenutno skrbijo za šojo, hudournika in malo sovo.

»Med vročinskimi valovi, kot jih poznamo zdaj, lahko temperature pod strehami in v gnezditvenih votlinah dosežejo ekstremne ravni. Nekateri mladi galebi zaradi včasih neznosne vročine prezgodaj zapustijo gnezdo, še preden dokončajo svoj razvoj in pridobijo zadostno sposobnost letenja. Na tleh se znajdejo v še posebno kritičnem položaju. Galebi niso edini, ki so prizadeti. Tudi številne ptice, ki gnezdijo pod strehami ali v stavbah, včasih doživljajo ekstremne temperature. Na gnezdiščih lastovk, vrabcev, rdečerepih robinj, kukavic ali celo škorcev lahko temperatura postane izjemno visoka. Vendar, pozor, žival, ki svoje vedenje prilagodi vročini, ni nujno v stiski. Narava ima veliko strategij za spopadanje z visokimi temperaturami. Negibna ptica v senci, kos, pikapolonica ali golob, ki ga opazimo z odprtim kljunom, ni nujno poškodovan ali bolan,« opozarjajo. 

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