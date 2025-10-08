Pomotoma prejel 330 plač, dal odpoved in izginil. Sodišče: »Delavec denarja ni ukradel!«

Namesto običajne plače v višini okoli 440 evrov je delodajalec zaposlenemu nakazal skoraj 147.000 evrov. Gre za živilsko podjetje Dan Consorcio Industrial de Alimentos v Čilu, zaposleni pa je tam delal kot asistent. Podjetje je takoj odkrilo napako in predstavnik kadrovske službe se je pogovoril z delavcem, ki je dejal, da bo vrnil denar. Vendar je nato izginil in podjetju poslal pisno odpoved, v kateri pa denar ni bil omenjen.

Sodišče: »Delavec denarja ni ukradel«

Podjetje je takoj sprožilo pravni postopek in zahtevalo povračilo denarja. Neimenovanega moškega je obtožila kraje, za kar mu grozi velika denarna kazen in 540 dni zapora, navaja Diario Financiero. Od takrat so minila tri leta in letos septembra je sodišče sprejelo odločitev: »Delavec denarja ni ukradel.« Sodišče je tožbo podjetja zavrnilo in razsodilo, da ni šlo za krajo, temveč za »neupravičeno obogatitev«, ki ni kvalificirana kot kaznivo dejanje, zato je ne obravnava kazensko sodišče, temveč civilno.

Reševanje spora je bilo tako ponovno prestavljeno, podjetje pa je napovedalo, da bo denar poskušalo vrniti z vsemi pravnimi sredstvi, piše The Sun. Najprej se bo pritožilo na sodbo in zahteval njeno razveljavitev.