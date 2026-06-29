Ponoči zagorelo na Visu, prizori so grozljivi (VIDEO)

Na Visu je ponoči izbruhnil obsežen požar, na terenu so že vso noč vse razpoložljive enote. Po poročanju portala Dalmacija danas sta zagorela borov gozd in podrast v bližini Komiže. Ker je rastje izredno suho, suha so tudi tla, se je ogenj hitro razširil, edina sreča je bila, da ponoči ni bilo močnejšega vetra, ki bi ognju omogočil, da bi se širil še hitreje. Zakaj je zagorelo, še ni znano, prav tako ne, ali ogenj ogroža katero od hiš.

Fotografije in posnetki, ki so zaokrožili po spletu so precej grozljivi, z njih je razvidno, da gre za obsežen požar, ki se je ponoči nevarno približal glavni otoški cesti. Po podatkih, ki so na voljo na Googlovem zemljevidu, naj bi do zdaj pogorelo devet kvadratnih kilometrov rastja, v kraju Podhumlje, ki leži na območju požara, je tudi nekaj apartmajskih hiš, nedaleč stran pa Titova špilja, manjša votlina, ki jo je v letu 1944 nekdanji predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito, uporabljal kot svoje zavetišče. V njej je imel svojo pisalno mizo, stol in telefon, posebej izdolben prostor za posteljo ter prostor namenjen svojemu štirinožnemu prijatelju Tigru.