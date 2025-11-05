  • Delo d.o.o.
VSE JE POD VODO

Poplave, plazovi in več kot sto žrtev: s Filipinov prihajajo apokaliptični posnetki (FOTO)

Poplavne vode, ki jih je povzročilo obilno deževja tajfuna, so v torek s seboj odnašale avtomobile, barake ob rekah in celo ogromne ladijske zabojnike.
FOTO: Handout Afp

FOTO: Handout Afp

FOTO: Alan Tangcawan Afp

FOTO: Alan Tangcawan Afp

FOTO: Eloisa Lopez Reuters

FOTO: Eloisa Lopez Reuters

FOTO: Eloisa Lopez Reuters

FOTO: Eloisa Lopez Reuters

FOTO: Eloisa Lopez Reuters

FOTO: Eloisa Lopez Reuters

Liloan, Filipini. FOTO: Eloisa Lopez Reuters

Liloan, Filipini. FOTO: Eloisa Lopez Reuters

Posledice tajfuna Kalmaegi v provinci Cebu. FOTO: Jam Sta Rosa Afp

Posledice tajfuna Kalmaegi v provinci Cebu. FOTO: Jam Sta Rosa Afp

FOTO: Handout Afp
FOTO: Alan Tangcawan Afp
FOTO: Eloisa Lopez Reuters
FOTO: Eloisa Lopez Reuters
FOTO: Eloisa Lopez Reuters
Liloan, Filipini. FOTO: Eloisa Lopez Reuters
Posledice tajfuna Kalmaegi v provinci Cebu. FOTO: Jam Sta Rosa Afp
STA, N. P.
 5. 11. 2025 | 12:40
 5. 11. 2025 | 12:40
2:32
A+A-

Število smrtnih žrtev tajfuna Kalmaegi, ki je v torek divjal v osrednjem delu Filipinov, je danes preseglo sto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V najbolj prizadeti provinci Cebu, kjer so bila poplavljena celotna mesta, so našteli 76 mrtvih. Oblasti so poplave, ki jih je povzročilo močno deževje tajfuna, označile za uničujoče.

V divjanju enega najmočnejših tajfunov letos, ki je prešel Filipine, je po zadnjih podatkih, ki jih je zbrala AFP, umrlo več kot sto ljudi. Največ žrtev so zabeležili na najbolj naseljenem osrednjem otoku Cebu, njihovo število se je povzpelo na 76. Samo na poplavljenih območjih občine Liloanu, ki je del metropolitanskega območja prestolnice Cebu, so odkrili 35 trupel, je za AFP danes povedal tiskovni predstavnik oblasti Rhon Ramos.

FOTO: Alan Tangcawan Afp
FOTO: Alan Tangcawan Afp
FOTO: Eloisa Lopez Reuters
FOTO: Eloisa Lopez Reuters

V provinci so poplavljena celotna mesta in ceste. Poplavne vode, ki jih je povzročilo obilno deževja tajfuna, so v torek s seboj odnašale avtomobile, barake ob rekah in celo ogromne ladijske zabojnike. Guvernerka Cebuja Pamela Baricuatro je razmere opisala kot brez primere, poplave pa označila za uničujoče.

FOTO: Eloisa Lopez Reuters
FOTO: Eloisa Lopez Reuters
FOTO: Eloisa Lopez Reuters
FOTO: Eloisa Lopez Reuters

Sožalje izrekla tudi Slovenija

Na sosednjem otoku Negros je umrlo najmanj 12 ljudi, še 12 jih pogrešajo, potem ko je deževje zrahljalo vulkanski nanos, ki je nato po navedbah policije pod seboj pokopal domove v mestu Canlaon. Skupno število smrtnih žrtev tajfuna vključuje tudi šest članov posadke vojaškega helikopterja, ki je strmoglavil na otoku Mindanao, južno od Cebuja, potem ko je bil napoten na pomoč pri reševanju.

Liloan, Filipini. FOTO: Eloisa Lopez Reuters
Liloan, Filipini. FOTO: Eloisa Lopez Reuters
Posledice tajfuna Kalmaegi v provinci Cebu. FOTO: Jam Sta Rosa Afp
Posledice tajfuna Kalmaegi v provinci Cebu. FOTO: Jam Sta Rosa Afp

Slovenija je danes izrekla globoko sožalje vsem prizadetim zaradi tajfuna. »Naše misli so z žrtvami, njihovimi družinami in skupnostmi, ki si prizadevajo za okrevanje po tej tragediji,« so na družbenem omrežju X zapisali pri veleposlaništvu Slovenije na Filipinih, ob tem pa izrekli solidarnost z ljudmi v teh težkih časih.

Kalmaegi se je danes premikal proti zahodu, proti turističnim krajem v provinci Palawan, pri čemer je veter pihal s hitrostjo 130 kilometrov na uro, sunki pa so dosegali tudi 180 kilometrov na uro.

Filipinitajfunpoplavenaravna nesrečanaravna katastrofažrtvesmrtne žrtveAzijadeževje
