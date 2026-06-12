Popoldanski kolaps Facebooka: oglasili so se številni uporabniki po svetu, prenehal je delovati tudi Messenger

Uporabniki Facebooka so se danes popoldne znašli pred neprijetnim presenečenjem. Omrežje družbe Meta je okoli 15.45 doživelo globalni izpad, zaradi katerega je bilo nedostopno milijonom ljudi po svetu. O težavah so poročali uporabniki širom po svetu. Na Redditu so se oglasili uporabniki iz ZDA, Filipinov, Nizozemske, Severne Makedonije, Belgije, Egipta, Alžirije, Avstralije in drugih držav. Spletna stran Downdetector je pokazala, da so največ prijav o izpadu prejeli nekaj minut pred 16. uro, nato so jih vse manj.

Ni nagajal le Facebook. Poročila so prihajala tudi o nedelovanju Messengerja. Po navedbah mednarodnih medijev so bili nekateri uporabniki samodejno odjavljeni iz računov, nato pa se vanje niso mogli več prijaviti. Namesto dostopa jih je pričakalo sporočilo o »nepričakovani napaki«.Tudi glavna Facebookova spletna stran je uporabnikom prikazovala podobno obvestilo. Na zaslonu se je izpisalo, da je »nekaj šlo narobe« in da podjetje »težavo odpravlja in jo bo rešilo takoj, ko bo mogoče«. Nekateri so se v Facebook lahko vpisali, a jim ta ni dobro prikazoval vsebin. Nekatere so bile vidne, druge ne. V Sloveniji je Facebook po prvih poročilih znova začel delovati okoli 16.20.