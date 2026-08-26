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POMEMBEN PRIMER

Poravnava v sojenju, ki ga je spremljal ves svet: Meta bo plačala milijarde dolarjev

Dogovor v vrednosti do 16,68 milijarde dolarjev končuje zvezno tožbo in napoveduje strožje zaščitne ukrepe na platformah.
Sodni dokumenti razkrivajo, da Meta s sprejetjem poravnave še naprej zavrača odgovornost. FOTO: Peter Dasilva, Reuters
Sodni dokumenti razkrivajo, da Meta s sprejetjem poravnave še naprej zavrača odgovornost. FOTO: Peter Dasilva, Reuters
A. G.
 26. 8. 2026 | 16:38
 26. 8. 2026 | 16:38
3:44
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Podjetje Meta Platforms je pristalo na plačilo do 16,68 milijarde dolarjev v okviru poravnave, s katero se končuje zvezna tožba, ki so jo proti njemu vložile ameriške zvezne države. Podjetje je obtoženo, da je namerno oblikovalo platformi Facebook in Instagram tako, da pri otrocih povzročata odvisnost, da je javnost zavajalo glede njune varnosti ter da je brez dovoljenja zbiralo osebne podatke mladoletnikov.

Poravnava je bila objavljena v sredo v sodnem dokumentu, in sicer v drugem tednu sojenja pred zveznim sodiščem v Oaklandu v Kaliforniji. Sporazum rešuje zahtevke več deset ameriških zveznih držav, pri čemer v koaliciji sodeluje skupno 51 državnih tožilcev. Glavni postopek je vodila skupina 29 državnih tožilcev iz obeh vodilnih ameriških strank, ki so jo vodili predstavniki Kalifornije, Kolorada, New Jerseyja in Kentuckyja. Predlagano poravnavo in spremljajočo sodno odločbo mora uradno potrditi še sodišče.

Še naprej zavrača krivdo

Sodni dokumenti razkrivajo, da Meta s sprejetjem poravnave še naprej zavrača odgovornost in zanika kakršno koli nezakonito ravnanje. Po objavi novic o sporazumu so delnice podjetja v trgovanju pred odprtjem borze zrasle za približno pet odstotkov. V okviru sporazuma se je Meta zavezala, da bo v nekaj mesecih na svojih aplikacijah uvedla vrsto varnostnih sprememb. Med zavezujočimi ukrepi so uvedba dnevnih časovnih omejitev uporabe, nočna blokada dostopa za najstnike, strožje preverjanje starosti uporabnikov ter dodatna orodja za starševski nadzor.

Zvezna tožba je zajemala dve ključni skupini obtožb. Prva se je nanašala na kršitve zakonov o varstvu potrošnikov v Kaliforniji, Koloradu, Kentuckyju in New Jerseyju. Druga pa na trditev 29 zveznih držav, da je Meta kršila zvezni zakon o varovanju zasebnosti otrok na spletu.

Po navedbah v tožbi je podjetje brez obvestila ali soglasja staršev zbiralo podatke mladoletnih uporabnikov ter jih uporabljalo za razvoj modelov strojnega učenja in generativne umetne inteligence. Pred začetkom sojenja so tožilci zahtevali kazni, ki so po ocenah lahko dosegle do 200 milijard dolarjev, medtem ko je Meta trdila, da skupna vrednost zahtevkov znaša celo do 1,4 bilijona dolarjev.

Pričal tudi Mosseri

Adam Mosseri FOTO: Heather Diehl Getty Images Via Afp
Adam Mosseri FOTO: Heather Diehl Getty Images Via Afp

Med postopkom je pričal tudi vodja Instagrama Adam Mosseri, ki je v torek zavrnil trditve, da je zaposlenim naročal prikrivanje podatkov o varnosti otrok, da bi s tem zavajali javnost. Postopek v Oaklandu je del širšega vala sodnih sporov v ZDA proti velikim tehnološkim podjetjem. Meta, Snap, Alphabet in ByteDance se soočajo s tisoči tožb, ki so jih vložili posamezniki, šolski okoliši in lokalne oblasti. Podjetja obtožujejo, da prispevajo h krizi duševnega zdravja med mladimi.

Marca je Meta izgubila spor proti zvezni državi Nova Mehika, zaradi česar ji je bilo naloženo plačilo 375 milijonov dolarjev, avgusta pa ji je bilo zaradi škodovanja javnemu interesu prisojenih še dodatnih 567 milijonov dolarjev. Porota v Los Angelesu je marca prav tako razsodila v korist posamezne tožnice v sporu proti Meti in Googlu ter ji prisodila šest milijonov dolarjev odškodnine. V primeru šolskega okoliša Breathitt v Kentuckyju pa so se štiri podjetja strinjala s 27-milijonsko poravnavo. Na vse neugodne prvostopenjske sodbe so napovedane pritožbe, poroča Jutarnji.hr.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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