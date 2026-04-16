Pornografski incident v devetem razredu: ministrstvo preverja očitke proti šoli

Na eni od šol na Saškem na vzhodu Nemčije je izbruhnil odmevni škandal. Devetošolcem naj bi med poukom v okviru projektnega tedna prikazovali pornografsko gradivo, zaradi česar zdaj pristojni ugotavljajo, kdo je odgovoren za resno pomanjkljivost v nadzoru, ki je mladoletne učence izpostavila povsem neprimernim vsebinam. Po gledališkem projektu na eni od srednjih šol na Saškem v okrožju Görlitz poteka preiskava proti dvema vodjama projekta. Sumijo ju, da sta pornografske vsebine širila mladoletnim osebam. To je na vprašanje MDR potrdila policijska uprava.

Obema ženskama očitajo, da sta sredi marca v okviru gledališkega projekta učencem devetega razreda v občini Schleife prikazovali fotografije oralnega seksa, poročanje časnika Bild povzemajo nemški mediji. Več staršev je zaradi tega vložilo prijavo na policijo. Gradivo naj bi bilo prikazano že prvi dan projektnega tedna. Zakaj se je to zgodilo, za zdaj še ni znano. V torek je potekala seja občinskega sveta, ki se je je udeležilo veliko zaskrbljenih staršev. Ena od mater je povedala, da naj bi starši za dogodek izvedeli že popoldne prvega dne projekta. Kot poroča Bild, naj bi otroci slike fotografirali in jih posredovali staršem.

Po navedbah omenjene matere naj bi se s pomočjo letakov širila tudi politična sporočila. »Vse to se nam zdi zelo nenavadno,« je dejala. Podrobnosti o vsebini teh letakov za zdaj niso znane. Eden od očetov je po poročanju Bilda kritiziral tudi to, da sta ženski z mladostniki delali brez spremstva učitelja.

Vodstvo šole: Šlo naj bi za temo poguma in brezupa

Vodstvo šole je bilo o incidentu obveščeno že prvi dan projekta. Ravnatelj Jan Rehor je za MDR povedal: »Ko sem za to izvedel, sem se takoj odzval in projekt ustavil.« Vsebina dogodka naj bi bila ravnatelju sprva predstavljena povsem drugače. »Šlo naj bi za temo poguma in brezupa med mladimi ob aktualnih krizah,« je pojasnil Rehor.

Primer preverja tudi deželni urad za šolstvo in izobraževanje, še poroča MDR. Predmet preverjanja je med drugim to, ali bi ravnanje odgovornih za projekt lahko kršilo določila saškega zakona o šolstvu, so sporočili z urada. Kakšne posledice bi primer lahko imel, za zdaj še ni jasno. Po navedbah deželnega urada učiteljem ni mogoče očitati, da niso posredovali. Tiskovni predstavnik urada je za Bild pojasnil, da ne gre za kršitev dolžnosti nadzora v smislu šolskih pravil, »ker je nadzor mogoče prenesti na pedagoško usposobljene osebe«. Ena od žensk naj bi bila po teh navedbah izobražena pedagoginja.