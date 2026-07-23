Poroka, o kateri govori ves kraj: poglejte, kako je nevesta prišla po ženina (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek neveste, ki je v kraju v Sveti Ivan Zelini, ki leži severovzhodno od Zagreba, na poroko prišla kar s tovornjakom.

Seveda je nejn prihod mnoge navdušil in komentarji pod posnetkom so dežavali.

»Ona je njega čez prag nosila,«

»Bravo! Izvirno. Veliko sreče!«,

»Kraljica, kapo dol!«,

»Vsa čast, samo me ženske, ki imamo rade tovornjake, vemo, kakšno doživetje je to«,

»Če bi oni tako prišli po nevesto, nihče ne bi rekel nič. Dekle, bravo«,

»Bravo, to je prava gospa«,

»Vsa čast, neponovljivi sta!«,

»Bravo, naj bo srečno!«.